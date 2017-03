Zemřel chirurg Vladimír Kočandrle, který vedl první úspěšnou transplantaci srdce ve východním bloku

AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Ve věku 83 let ve čtvrtek zemřel chirurg Vladimír Kočandrle. V roce 1984 vedl tým, který jako první v tehdejším Československu provedl úspěšnou transplantaci srdce. Pod Kočandrlovým vedením operoval tým profesora Pavla Firta. Čtyřiačtyřicetiletý technik Josef Divina dostal tehdy srdce o devět let mladšího muže a žil poté ještě dalších 13 let. Úmrtí lékaře a dlouholetého ředitele pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v pátek oznámil Kočandrleho syn.

Kočandrle nastoupil do IKEM v 60. letech a ředitelem se stal v roce 1983. V čele institutu zůstal sedm let. Pod jeho vedením provedl tým profesora Pavla Firta první úspěšnou transplantaci srdce v tehdejším Československu i v celém východním bloku. Čtyřiačtyřicetiletý technik Josef Divina dostal tehdy srdce o devět let mladšího muže. Žil poté ještě 13 let.

Vůbec první pokus o přenos srdce v Československu provedl v roce 1968 bratislavský tým pod vedením Karola Šišky. Padesátiletá žena ale po pěti hodinách zemřela.

Kočandrle vedl i tým, který v roce 1984 transplantoval srdce jihlavskému učiteli Rudolfu Sekavovi. Muž, kterému tehdy lékaři bez zákroku dávali nanejvýš několik měsíců života, je nyní nejdéle žijícím člověkem v Česku, který podstoupil transplantaci srdce.

autor: ČTK

