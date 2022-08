Zemana čekají návštěva prezidentů Egypta a Černé Hory či cesta na Slovensko

Návštěva černohorského nebo egyptského prezidenta či cesta na summit Visegrádu na Slovensko čekají prezidenta Miloše Zemana do konce jeho volebního období. Rád by také navštívil Srbsko a Čínu, v Česku by se měl dále setkat s katarským emírem nebo představiteli evropských zemí, kteří se zúčastní summitu v rámci českého předsednictví Evropské unii.

Ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák odmítl, že by byl prezident v oblasti zahraniční politiky v posledních měsících málo aktivní. "Často zapomínáme, že tedy byla koronavirová pandemie a že se celá řada termínů návštěv posunovala," poznamenal. Opakovaně odložené byly podle něj třeba návštěvy bulharského nebo egyptského prezidenta. Pražský hrad podle něj chce ještě do konce Zemanova mandátu dokončit návštěvy, které byly dojednané před dvěma či třemi lety. Zohlednit chce i priority českého předsednictví. Za jednu z dlouhodobých priorit české diplomacie označil vztah se zeměmi západního Balkánu. Do této kategorie bude spadat zářijová návštěva prezidenta Černé Hory Mila Djukanoviče v České republice. Související Zemana po kontrole pustili z nemocnice. Příští týden bude pracovat, tvrdí jeho mluvčí Podle Jindráka se dlouhodobě chystá i návštěva katarského emíra v Praze. Katar označil pro Česko za obzvláště důležitý v kontextu nynější složité energetické situace. Tamim bin Hamad Sání přijal Zemanovo pozvání v květnu. "Datum ještě nemáme, rádi bychom, aby to proběhlo v první polovině druhé poloviny letošního roku, tedy konec září, začátek října," podotkl Jindrák. Zahraniční odbor Pražského hradu podle něj dlouhodobě pracuje také na příjezdu egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. V minulosti byl již termín domluven, překazily jej ale proticovidová opatření. Nový termín by mohl být stanoven ještě do konce roku, dodal Jindrák. V úvaze je i návštěva prezidenta Spojených arabských emirátů Muhammada bin Zajda Nahajána. Další bilaterální setkání s cizími státníky chce Zeman stihnout na okraj pražského summitu Evropské unie. Český prezident by se chtěl vydat i do zahraničí. V posledních měsících mu v cestách bránily zdravotní potíže. Vedoucí prezidentova lékařského konzilia nedávno Lidovým novinám řekl, že cesty prezidenta závisí na zajištění zdravotní péče v místě návštěvy. "Jestliže to budou okolní země či státy se zajištěním dobré péče, nebude problém vyjet," řekl Zima. Zeman by podle něj mohl absolvovat i kratší lety letadlem. V první polovině října by podle Jindráka měl navštívit Slovensko, kde se bude konat summit hlav států zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Dlouhodobě je v plánu i cesta do Srbska. Podmínkou podle Jindráka ale je, že budou vyřešeny všechny náležitosti kolem plánovaného otevření českého domu v Bělehradě. "Pan prezident se také nevzdal myšlenky na návštěvu Číny," poznamenal ředitel hradní diplomacie. Záležet ale podle něj bude na jeho zdravotním stavu, ale i třeba na aktuálním napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem. V potaz Hrad musí brát i délku letu. Vládní airbus v minulosti létal do Číny přes Rusko s mezipřistáním v Novosibirsku, což v současné době kvůli válce na Ukrajině není možné. Možností tak je pouze výrazně delší cesta přes jižní Asii. "Nějakou formu rozloučení s čínským prezidentem bychom ale určitě rádi udělali," řekl Jindrák. Zeman by se podle něj také rád před koncem svého mandátu rozloučil s prezidenty okolních zemí. Jakou formou by se tak mohlo stát, ale zatím nebylo stanoveno. Související Mynář letěl pozvat katarského emíra do Česka. Vláda ani ministerstvo o tom nevěděly