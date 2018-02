Zeman je loutkou Kremlu, nátlak na vydání Nikulina do Ruska je nehoráznost, shodují se politici

před 2 hodinami

Zemanův nátlak na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby vydal ruského hackera do jeho vlasti, označují politici za potvrzení prezidentových nadstandardních vztahů s Ruskem.

Praha - Nátlak prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků na to, aby byl hacker Jevgenij Nikulin vydán do Ruska a nikoli do Spojených států, které o jeho extradici také usilují, vzbudil kritiku ostatních politiků.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Aktuálně.cz potvrdil, že se jej prezident i jeho kancléř Vratislav Mynář snažili přesvědčit, aby hackera vydal do Ruska "Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska," řekl.

Tato slova vyvolala mezi ostatními politiky ostrou kritiku prezidenta.

"Je to naprostá nehoráznost. Je to svinstvo, když prezident tlačí na ministra spravedlnosti v této záležitosti. Je to zase jen vlezdop*delství Putinovi a už mě z toho hnus bere, jak se tady chováme. Takhle se chová hlava českého státu? Kde to jsme?" rozzlobila prezidentova intervence bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Naopak předsedu poslaneckého klubu Starostů Jana Farského informace nepřekvapila. "Nadstandardní vztahy prezidenta Zemana k Putinovi jsou dlouhodobé a známé. A s jeho okolím - Nejedlý, Mynář - by bylo spíše překvapením, kdyby se choval jinak. Ale že to zaskočilo členy vlády, kteří ho do funkce podporovali? Tak málo předvídavosti bych od nich nečekal," řekl Aktuálně.cz.

Podobně se vyjádřil i europoslanec za ANO Pavel Telička. "Prezident Zeman pouze potvrzuje, že jeho vazby na Rusko jsou až nestandardně silné, de facto jim podléhá a reprezentuje více jeho zájmy než české. Tlakem na ministra překračuje své kompetence, doufám, ze ministr tlaku nepodlehne," dodal.

Toto by měl prezident vysvětlit vyřejně! Proč letos dvakrát žádal ministra Pelikána, aby vydal hackera Nikulina do Ruska a proč za ním byl i kancléř Mynář, jaké důvody pro to měli. — Marian Jurečka (@MJureka) February 23, 2018

"O vydání osoby má rozhodnout ministr spravedlnosti na základě rozhodnutí soudu. Do rozhodování ministra by neměl zasahovat žádný jiný orgán či ústavní činitel. Ministr by měl své rozhodnutí zdůvodnit, nemělo by se jednat o jeho svévoli. Měl by zohlednit vzájemné vztahy se zemí, kam je dotyčný vydáván, tzn. zda vydávání funguje na principu vzájemnosti - toto je příklad USA, které k nám také vydávají podezřelé osoby, viz kauza Dahlgren. Případná ingerence lidí z okruhu pana prezidenta je nepřijatelná," komentoval kauzu předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Bývalá ministryně spravedlnosti a nyní poslankyně za ANO Helena Válková naopak Zemanovo působení za nemístnou manipulaci nepovažuje. "Vůbec to nevnímám jako nátlak, to takto označila média. Pokud by šlo o občana ČR a dopustil se zločinu například v Rusku, asi bychom ho také chtěli vydat do Česka. Nebo si myslíte, že bychom souhlasili s jeho vydáním do Ruska?" napsala Aktuálně.cz.

"Prezidentův nátlak na vydání Nikulina do Ruska potvrzuje, že Miloš Zeman je loutkou Kremlu a z ČR dělá Putinovi podřízenou gubernii. Jde o další krok (vedle podpory agenta STB v čele české vlády, podpory komunistů a také ataku na veřejnoprávní média) ve válce, kterou Miloš Zeman vede proti demokratickému chodu naší země a jejímu prozápadnímu ukotvení," uvedla Miroslava Němcová z ODS.

"Očekávám, že ať již ministr spravedlnosti rozhodne jakkoli, bude umět své rozhodnutí jasně zdůvodnit. Lobbování ze strany prezidenta Zemana považuji za nestandardní a neodůvodněné," uzavřel předseda ODS Petr Fiala.

Ruský hacker Jevgenij Nikulin byl před několika lety zatčen v Praze a obviněn z několik let starého prohřešku, kterého se dopustil ve své vlasti. Současně jej však Spojené státy obviňují z krádeže dat na různých sociálních sítích a tamní vyšetřovatelé jsou zřejmě přesvědčeni, že zná i pozadí operací ruské kybernetické války proti Západu. Také ony usilují o jeho vydání, o němž by měl rozhodnout právě český ministr spravedlnosti.