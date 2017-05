Zeman sezval na večer lídry stran do Liberce, když je premiér v Lucembursku. Mynář jim poslal SMS

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Praha - Prezident Miloš Zeman sezval předsedy koaličních stran na středeční večer do Liberce, aby s nimi jednal o vládní krizi. Schůzku oznámil ve chvíli, kdy už premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) seděl v letadle do Lucemburska, kam cestuje na dvoudenní oficiální návštěvu. Šéf ANO Andrej Babiš už účast potvrdil, vyjádření předsedy lidovců Pavla Bělobrádka Aktuálně.cz shání.

"Prezident republiky Miloš Zeman ve středu dne 10. května 2017 pozval předsedu vlády a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, 1. místopředsedu vlády, ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu vlády a předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka ke společnému jednání, a to na 19:30 hod. v Grand Hotelu Imperial v Liberci," sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček krátce před 15. hodinou.

Pro Aktuálně.cz pak mluvčí doplnil, že kancléř Vratislav Mynář politikům ve středu odpoledne poslal SMS. Letadlo s premiérem odletělo pár minut před třetí hodinou. "Po příjezdu do Jilemnice jsem byl informován, že pozvání proběhlo, takže jsem vydal tiskovou zprávu. Tedy až v okamžiku, kdy jsme věděli, že z naší strany pozvánka byla odeslána, a je samozřejmě na panu premiérovi, jak se rozhodne v této věci postupovat," sdělil Ovčáček. "Již máme první odezvu. Andrej Babiš přijede do Liberce," dodal.

Na otázku, zda tento přístup není nefér vůči předsedovi vlády, který odletěl do zahraničí, Ovčáček odpověděl záporně. "Samozřejmě, že je to naprosto férový postup. Pan prezident slušně pozval hlavní aktéry a je to zvláště v situaci, kdy slyšíme od pana premiéra, že zvažuje vyvolat kompetenční spor u Ústavního soudu, že prý pan prezident nekoná. Pan prezident koná a konat bude," řekl mluvčí.

"Pan premiér má vždy tři možnosti. Buď odložit odlet a zastavit se u Liberce, z Kbel je to velmi blízko. Za druhé vyslat svého zástupce a za třetí odmítnout," prohlásil.

Kancléř Vratislav Mynář odmítl blíže specifikovat, kdy lídry stran obeslal. "Poslal jsem to s dostatečným předstihem," napsal Aktuálně.cz Mynář.

Ministr vnitra Milan Chovanec zatím neví, jestli se někdo z ČSSD schůzky zúčastní. "Já jsem v situaci, kdy čekám, až pan premiér dosedne v Lucemburku a rozhodne se, jestli pošle náhradníka, nebo jestli se té schůzky účastnit nebudeme," řekl ministr vnitra a dodal: "Jsem překvapen, že pan prezident chce před odletem do Číny vstoupit do jednání."