Je bezúhonný, řekl Zeman k Balákovi. Senátoři kvůli milosti zvažují ústavní žalobu

Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, odsouzený za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře, se v případu neobohatil ani nevznikla žádná "národohospodářská škoda". V rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu Dnes to řekl prezident Miloš Zeman, který mu udělil milost. Soudy přitom o vině Baláka neměly nejmenších pochyb. Někteří senátoři také kvůli udělení milosti zvažují ústavní žalobu na Zemana.

Při vyhlášení milosti prezident uvedl, že pro Balákovo odsouzení zřejmě nebyla rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. "Jde o bezúhonného člověka, s jehož prací jsem velmi spokojen," řekl prezident v rozhovoru.

Poukázal v té souvislosti na to, že jeho předchůdci prominuli trest daleko více lidem - Václav Havel udělil na dva tisíce milostí a Václav Klaus zhruba 400. Zeman dosud dal 21 milostí, z toho 12 v druhém funkčním období. Ještě před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude udělovat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím, které padlo dva dny po vynesení rozsudku, vše prominul.

Okresní soud v Kladně, který původně uznal Baláka vinným, přitom neměl nejmenších pochyb o tom, že od začátku manipuloval zakázku. Předseda senátu Petr Sedlařík loni v květnu Baláka nepravomocně poslal na tři roky do věznice s ostrahou. "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl Sedlařík při zdůvodňování rozsudku s tím, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

Milost, o které Zeman rozhodl, vyvolala kritiku mezi vládními i opozičními politiky. Někteří senátoři také zvažují ústavní žalobu.

O přípravu ústavní žaloby na prezidenta rozhodla své senátorské kolegy požádat bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Argumentovala zejména vyjádřením předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, podle něhož poslední Zemanova milost znamenala útok na základy právního státu, právní jistoty a zpochybnění nezávislosti justice. Ochotu připravit další ústavní žalobu na Zemana vyjádřil předseda klubu Pirátů a hnutí Senátor 21 Václav Láska.

Zeman navíc ještě před zvolením do prezidentské funkce v roce 2013 prohlašoval, že se práva udělovat milosti vzdá. "Řekl jsem, že sám za sebe se těchto práv dobrovolně vzdám. A přál bych si, aby byla změněna ústava takovým způsobem, aby jakýkoliv můj nástupce nemohl institutu amnestie nebo milosti jakýmkoliv způsobem zneužít."

Jako výjimku vymezil případy, ve kterých lidé žádají o osvobození z humanitárních důvodů, například když trpí nevyléčitelnou chorobou.

Balák ještě čelí obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře. Na dotaz, zda by mu znovu udělil milost, pokud by byl odsouzen i v tomto případě, Zeman řekl, že by se musel s kauzou nejprve seznámit. "Na rozdíl od opravy svahů nad klíčavskou přehradou o tomto případu zatím nejsem informován, takže se k tomu nemohu vyjádřit," řekl.

Ohledně případné milosti hradnímu kancléři a Balákovu nadřízenému Vratislavu Mynářovi v případě dotace na penzion v Osvětimanech Zeman řekl, že by se musel i s touto kauzou nejprve seznámit. Žádný rozsudek zatím nepadl, dodal.

Policie loni Mynáře obvinila z poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu kvůli šestimilionové dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech. Mynář odmítá, že by spáchal trestný čin, své stíhání považuje za nestandardní a ovlivněné tlakem médií.

Zeman v rozhovoru také řekl, že na závěr svého desetiletého působení v čele státu nechystá vyhlásit amnestii, jako to učinil jeho předchůdce Václav Klaus. V úřadě skončí začátkem března příštího roku. Už dříve tvrdil, že je zásadním odpůrcem amnestie, protože je na rozdíl od milostí plošná.

Milost je výsadní pravomocí prezidenta. Spolupodpis premiéra či jiného pověřeného člena vlády ústava vyžaduje u amnestie či zastavení trestního stíhání.