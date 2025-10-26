Domácí

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Zemanovi v sobotu odstranili stehy z místa na zádech, kde mu lékaři z pražské nemocnice v Motole minulý týden akutně operovali absces.
Až do začátku listopadu bude Zeman pokračovat v domácí rekonvalescenci. V neděli to z pověření někdejšího prezidenta sdělil Luboš Procházka, ředitel Nakladatelství Olympia, které vydává Zemanovy knihy.

Petr Pavel

"Stehy mi vyndali doma, ani jsem to necítil. Věřím, že se mi brzy podaří načerpat energii, abych se mohl vrátit k práci. Všem, kteří na mne myslí, moc děkuji a pozdravuji z Lán," vzkázal ze svého domova v Lánech na Kladensku. "Z důvodů mé rekonvalescence se nezúčastním úterního galavečera na Pražském hradě. Sledovat ho budu v televizi," dodal.

Do motolské nemocnice pojede na kontrolu na začátku listopadu. Pracovní program Zemanova kancelář na nejbližší dny zrušila.

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije v Lánech, kde si nechal postavit dům. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.

 
