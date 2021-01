Zelení jednají o tom, jak a s kým jít do voleb. Promluvili k nim i Hamáček s Minářem

Šance Zelených na získání křesel v Poslanecké sněmovně se snižují. Zelení věřili, že by se do sněmovny mohli dostat na kandidátce Pirátů a Starostů a nezávislých. Byli ale odmítnuti, a tak na sobotním on-linu sjezdu debatují, jaký jiný způsob před volbami zvolit. Jednou z možností je kandidatura se sociálními demokraty, jejichž předsedu Jana Hamáčka si pozvali na sjezd.

Předseda ČSSD Jan Hamáček vystoupil na sjezdu Strany zelených jako první host a hned dal najevo, že stojí o volební spolupráci. "Jsem rád, že myšlenka naší spolupráce se stala možná nečekaným impulsem v obou stranách. V některých aspektech ten nápad zapůsobil jako živá voda na členskou základnu, objevila se srozumitelná idea, ve které řada z nás vidí politický smysl. Cesta k porozumění bude náročná, ale podle mě stojí za to. Naše možná spolupráce je reálná a máme ji relativně na dosah," prohlásil mimo jiné Hamáček.

"Je zjevné, že případná společná cesta bude ještě trnitá, ale já jsem přesvědčený, že stojí za to. A pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně," uvedl Hamáček, který označil za největší nebezpečí možnou příští vládní koalici ANO a ODS. Hamáček podotkl, že pokud by šli sociální demokraté a Zelení společně do voleb, tak by se zavázali, že v žádném případě nepodpoří takovou možnou koalici.

"Je faktem, že hnutí ANO se postupem času posouvá čím dál tím více doprava, je čím dál jasnější, že víc než osudy lidí sleduje profit těch velkých. Posun doprava byl jednoznačně stvrzen schválením daňového balíčku formující se, i když nepřiznanou koalicí, mezi hnutím ANO a ODS. Což je z našeho pohledu politika, která v těch konkrétních konturách rozbíjí solidaritu v naší společnosti, kdy bohatí na změnách získají neúměrně více než středně příjmoví nebo chudí," řekl doslova Hamáček.

"Spojenectví hnutí ANO s ODS, která de fakto stála u zrodu oligarchických struktur v naší zemi a která vždycky podporovala jenom velké ekonomické hráče, je z našeho pohledu tou největší hrozbou nadcházejících voleb," prohlásil předseda sociální demokracie, ministr vnitra a místopředseda vlády ANO a ČSSD.

Jan Hamáček varuje před koalicí ANO a ODS.



Asi ho bolí hlava z oslav. Včera to bylo přesně 7 let, co ČSSD vstoupila do koaliční vlády s ANO a až na krátkou pauzu toto manželství nepřetržitě trvá. 😉 — ODS (@ODScz) January 30, 2021

Na Hamáčkova slova už reagoval předseda ODS Petr Fiala. "Mezi "reálnými" hrozbami zapomněl Jan Hamáček jmenovat útok mimozemšťanů a vzpouru koček domácích," napsal ironicky. "Skutečnou hrozbou je ale pokračování populisticko-bolševické koalice Andreje Babiše. Tu drží ČSSD, která porušila snad všechny sliby a "červené čáry", které kdy voličům dala," uvedl předseda ODS. A přidal se i první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. "Už toho ČSSD moc nezbylo: jejich předseda Jan Hamáček si namlouvá Stranu zelených a varuje před údajnou vládou ANO a ODS. Tak se toho socani bojí, že se už více než 7 let "obětují" a s Andrejem Babišem raději vládnou oni," napsal na Twitter Stanjura.

Když deník Aktuálně.cz zjišťoval situaci před sjezdem, slyšel od Zelených i sociálních demokratů jak to, že mají chuť jít společně do voleb, tak pochybnosti a výhrady k takovému spojenectví. Někteří členové Zelených mají obavu, že ČSSD je od nich příliš vzdálená a neprosazuje dostatečně ekologii. Což ukazovali na příkladu toho, že vedení sociální demokracie nadále trvá na využívání uhlí místo obnovitelných zdrojů.

Na tyto pochybnosti zareagoval v sobotu na sjezdu Hamáček, který slíbil větší vstřícnost své strany. "Chci, aby naši ministři odmítli málo ambiciózní závěry uhelné komise. My chceme, aby tím rokem odklonu od uhlí se stal už rok 2033. Všechny síly chceme napnout do obnovy a budoucnosti uhelných lokalit," řekl Hamáček.

I když obě strany ještě nemluví o detailech spolupráce, je jasné, že pokud by do ní šli, netvořili by koalici, protože by museli získat pro vstup do sněmovny minimálně deset procent. Z toho důvodu mluví buď o možnosti, že by šli Zelení na kandidátku ČSSD, nebo by společná kandidátka měla nějaký zatím neurčený název. Hamáček na sjezdu upozornil, že je pro otevřenou kandidátku, na které by byli kromě Zelených také nezávislí lidé a zástupci odborářů.

Chceme budovat mosty i s vámi, oznámil Minář

Po Hamáčkovi mluvil zakladatel hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář, který dal rovněž najevo, že má zájem o volební spolupráci se Zelenými. Zároveň ale upozornil, že hnutí ještě neví, zda půjde do voleb. Podle něj jde nyní o to, aby hnutí do března sesbíralo 100 tisíc podpisů.

"Když se nám toto povede, tak věřím, že celý projekt se mnohem víc rozjede. Našim cílem je budovat v naší rozdělené a rozhádané zemi mosty. Republika musí nejen ekonomicky prosperovat, ale musí být i sociálně spravedlivá. Musí se v ní lidsky dařit všem. Nemůžou tady být lidé druhé a třetí kategorie nebo regiony druhé a třetí kategorie," sdělil mimo jiné Minář.

"Protože nám jde o dialog a budování mostů, rádi se Stranou zelených povedeme dialog o tom, jak prosadit politiku, která Českou republiku zachová v co nejlepším stavu pro naše děti a vnoučata, ve které se nám bude dobře žít," pokračoval Minář.

Minář ve svém příspěvku mluvil také o tom, že Češi sice milují přírodu, ale nemají rádi ideologii. "Jsme národ skautů, trampů, turistů, houbařů a chatařů. Koronavirová doba ještě podtrhla jak moc je důležité pro nás zůstat v kontaktu s přírodou. Jsme právem hrdi na českou krajinu, která je skutečně krásná," popisoval Minář a vysvětloval, jak moc záleží jeho hnutí na ochraně krajiny. "Ochrana přírody má u nás obrovský potenciál. Ale je tu jedno ale. Češi sice milují přírodu, ale nesnáší ideologii. Nesnáší moralizování. S velkým podezřením se dívají na všechno abstraktní, obtížně uchopitelné," podotkl.

Ani jeden z hostů by patrně nevystoupil, kdyby se Zelení domluvili na kandidatuře do voleb s Piráty a Starosty a nezávislými. Jenže v tomto případě k dohodě nedošlo a Zelení jsou tak nuceni hledat případného partnera pro volby dál. "Koaliční rada Pirátů a STANu naši nabídku ke spolupráci v letošních volbách odmítla," sdělil Aktuálně.cz už před sjezdem spolupředseda Zelených Michal Berg.

Podle něj předsednictvo pražské krajské organizace Pirátů odmítlo hlasovat o tom, aby byl na kandidátce v Praze. A zároveň jihomoravská organizace STAN nedala souhlas Pirátům k tomu, aby hlasovali o umístění člena Strany zelených Matouše Vencálka na jihomoravské koaliční kandidátky - na místa vyhrazená Pirátům.

U Zelených už není ani předseda, který ji dovedl do sněmovny

Hodně zklamaná byla i spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. "Je to škoda. Osobně se domnívám, že jsme s Piráty a STAN kompatibilní jak programově, tak lidsky. Naši voliči by toto spojení ocenili," prohlásila před sjezdem Davis a Berg avizoval, že Zelení musí jednat o dalších variantách.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v minulosti kritiku Zelených odmítl a mimo jiné tvrdil, že oslovili Piráty příliš pozdě. "My máme hodně svých dobrých kandidátů. Podle mě proti našim kandidátům to moc realisticky v primárkách nevypadá. Někde už běží nominace na pátá a vyšší místa," řekl Bartoš mimo jiné.

Kromě debaty ohledně volební spolupráce mluví Zelení na sjezdu také o svých programových prioritách, které "zabalili" do plánu obnovy Česka s názvem "Od krize k lepšímu životu - 12 zelených kroků pro Česko po koronaviru".

Zelení se scházejí v situaci, kdy mají za sebou velmi pestrou a rušnou minulost. Od období v letech 2006 až 2010, kdy zasedli v Poslanecké sněmovně, vyměnili několik předsedů a menší část členské základny se rozhodla stranu opustit. Šlo zejména o levicovější členy, kteří založili politické hnutí Budoucnost.

Nejznámější předseda Zelených Martin Bursík, který stranu vedl v době jejího parlamentního účinkování a zastupoval ji také ve vládě, už rovněž není členem. V roce 2009 opustil křeslo předsedy a v roce 2013 odešel od Zelených definitivně. Založil Liberálně ekologickou stranu, ve které je dodnes předsedou. Pro Zelené byly konečnou volby do sněmovny v roce 2010, kdy získali jen 2,44 procent hlasů.