Umělá inteligence pomáhá lékařům v prevenci rakoviny prsu

Zdůraznil, že odpovědnost za určení diagnózy nese lékař. Spolu s lepší diagnostikou a léčbou roste počet žen, kterým lékaři nádor odhalí a vyléčí. Proti roku 1993 je počet žijících se zkušeností s rakovinou prsu čtyřnásobný.
Počet odhalených nádorů prsu podle statistik České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně neustále roste. Mírně ale ubývá lidí, kteří jim podlehnou. V roce 2023, ze kterého jsou poslední dostupná data, bylo zachyceno 8156 nových případů a zemřelo 1685 žen. Se zkušeností s takovým nádorem žije více než 103 tisíc lidí.
Podle odborných doporučení musí každý snímek z mamografu vyhodnotit dva lékaři. Některá centra přidávají navíc vyhodnocení AI. "Živí odborníci tak získali možnost porovnat svůj nález s doporučením strojového algoritmu, který se učil na milionech snímků," řekl Daneš.
Ukazuje se podle něj, že pokud AI označí nález za nízkorizikový, je tato pravděpodobnost kolem 99 procent. Šetří tak podle něj čas lékařům, kteří se mohou více věnovat náročnějším případům. U 20 procent snímků systém doporučí další posouzení člověkem. "Směřuje to k tomu, že v určitých oblastech medicíny to bude jednou lepší než ten doktor," dodal.
Ženy nad 45 let mají preventivní vyšetření prsou, takzvaný mamografický screening, hrazený z veřejného zdravotního pojištění každé dva roky. Absolvuje ho asi 60 procent žen. Zdravotní pojišťovny použití AI nehradí, využívají je jen některá zdravotnická zařízení. Některé pojišťovny jako OZP na něj ale poskytují pojištěnkám příspěvek. Od ledna 2024 do srpna 2025 podle zdravotní ředitelky OZP Jitky Vojtové využilo možnost vyšetření s AI téměř 6400 klientek pojišťovny.