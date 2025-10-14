Zdravotnictví

Umělá inteligence pomáhá lékařům v prevenci rakoviny prsu

ČTK ČTK
před 59 minutami
Použití umělé inteligence (AI) při preventivním vyšetření prsu zvyšuje záchyt rakoviny asi o 15 procent. Odhalí i malé nádory, které se pak lépe léčí. Na tiskové konferenci Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) to řekl odborník na radiologii a mamodiagnostiku Jan Daneš.
Radioložka hodnotí snímek z mamografu
Radioložka hodnotí snímek z mamografu | Foto: Thinkstock

Zdůraznil, že odpovědnost za určení diagnózy nese lékař. Spolu s lepší diagnostikou a léčbou roste počet žen, kterým lékaři nádor odhalí a vyléčí. Proti roku 1993 je počet žijících se zkušeností s rakovinou prsu čtyřnásobný.

Počet odhalených nádorů prsu podle statistik České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně neustále roste. Mírně ale ubývá lidí, kteří jim podlehnou. V roce 2023, ze kterého jsou poslední dostupná data, bylo zachyceno 8156 nových případů a zemřelo 1685 žen. Se zkušeností s takovým nádorem žije více než 103 tisíc lidí.

Podle odborných doporučení musí každý snímek z mamografu vyhodnotit dva lékaři. Některá centra přidávají navíc vyhodnocení AI. "Živí odborníci tak získali možnost porovnat svůj nález s doporučením strojového algoritmu, který se učil na milionech snímků," řekl Daneš.

