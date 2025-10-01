Domácí

Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, chtějí zvýšení mezd o 10 procent

před 2 hodinami
Zdravotnické odbory ve středu vstoupily do stávkové pohotovosti. Vadí jim návrh úhradové vyhlášky na příští rok, žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent. Odbory to uvedly v prohlášení. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se ještě nevyjádřil.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásil stávkovou pohotovost poté, co v úterý skončilo předčasně jednání odborů s ministerstvem zdravotnictví o platech a úhradové vyhlášce. Tu musí ministerstvo publikovat do konce října. Odborům vadilo, že se schůzky neúčastnil ministr zdravotnictví. Válek byl na předvolební akci koalice Spolu v Brně.

"Vyzýváme ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby změnil parametry úhradové vyhlášky na rok 2026 tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná péče o pacienty a současně zvýšeny platy a mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent," uvedly odbory.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob v úterý uvedl, že růst platů ve veřejné sféře včetně zdravotnictví vyjednávají odbory na úrovni vlády a k dohodě s ministry dosud nedospěly. Definitivní není podle něj ani znění úhradové vyhlášky, k níž ministerstvo do pátku 26. září sbíralo připomínky.

Vyhláška stanoví platby od zdravotních pojišťoven na příští rok. Její první zveřejněný návrh pro příští rok počítá s výdaji 562,8 miliardy korun, které převýší odhadované příjmy veřejného zdravotního pojištění o 6,5 miliardy korun. Pro nemocnice akutní péče počítá s meziročním poklesem plateb, kromě odborů to kritizuje i Asociace krajů ČR.

Podle odborů je vyhláška pro nemocnice likvidační a poškodila by zaměstnance i pacienty. V nemocnicích podle odborů nyní chybí přes tři tisíce zdravotních sester a v příštích pěti letech může do penze odejít dalších patnáct tisíc.

 
Končící Bobek? Zůstala hořká pachuť, nezachoval se jako chlap, vzkázal exkurátor

Vize Česka: Stíhačky zastarají, vzdělání nám zůstane, věří biochemik Konvalinka

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Končící Bobek? Zůstala hořká pachuť, nezachoval se jako chlap, vzkázal exkurátor

Vize Česka: Stíhačky zastarají, vzdělání nám zůstane, věří biochemik Konvalinka

