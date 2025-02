Zasáhlo mě to hodně, říká Švejdar o šéfovi dopravní policie, který je ve vážném stavu

Ředitel dopravní policie Jiří Zlý má vážné zdravotní problémy. Na jeho indispozici upozornil deník Blesk, podle kterého je důstojník několik týdnů v pracovní neschopnosti. Jak však zjistilo Aktuálně.cz, první muž dopravní policie je kvůli svému stavu mimo službu mnohem déle. Přitížilo se mu na jedné z loňských porad policejního prezidia na jižní Moravě. Zabývá se tím vnitřní kontrola i policie.

"Silnice je občas odrazem toho, jak společnost vypadá a jakým způsobem se chová," řekl v pátek 19. dubna 2024 v pořadu Události, komentáře plukovník Michal Hodboď. Bylo to poprvé, kdy veřejně vystoupil coby pověřený ředitel dopravní policie. Funkci dočasně převzal právě kvůli zdravotním problémům Zlého.

Podle informací Aktuálně.cz trvá jeho indispozice od počátku loňského jara, kdy se konala porada policejního prezidia s šéfy celorepublikových útvarů v Podhradí nad Dyjí na jižní Moravě. Policie tam vlastní objekt, jejž pro takové příležitosti využívá pravidelně. Právě tam se Zlému přitížilo tak, že skončil mimo službu. Od té doby je v péči lékařů.

"Pan plukovník Jiří Zlý je v pracovní neschopnosti přibližně rok, důvodem je jeho zdravotní stav. Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia se okolnostmi, které vedly k jeho pracovní neschopnosti, zabývá," sdělil Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Řízení je před uzavřením.

Policie okolnosti jeho stavu prověřuje

Objasňování původu zdravotních komplikací ředitele Zlého se vede také po kriminální linii. Policie pracuje s variantou, zda za zhoršením jeho kondice nestojí cizí osoba. Prověřuje se verze, že na zmíněné policejní poradě upadl do bezvědomí po předchozím konfliktu s jemu blízkým člověkem.

"Kriminalisté prověřují okolnosti vzniku zranění ředitele Ředitelství služby dopravní policie. Prozatím nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Prověřování probíhá, prozatím nelze ve věci uvést bližší informace," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Moravskoslezské policie Pavlína Jiroušková.

Právě z Moravskoslezského kraje Zlý pochází. Než se stal v prosinci 2019 šéfem celostátní dopravní policie, roky řídil "dopraváky" právě v tomto regionu. Vedl je 12 let. Do služby k policii nastoupil už roku 1992. Platí za jednoho nejzkušenějších a nejvýkonnějších dopravních policistů v zemi.

"Hrozně mě to mrzí"

"Co se mu stalo, mě hrozně mrzí. Práci dával maximum. Chci mu popřát, aby se z toho dostal a byl zdravý. To je jediné, co bych mu přál. Bylo na něj absolutní spolehnutí. Nebyly vůbec pochybnosti, že by svou funkci nezvládl," řekl Aktuálně.cz o Zlém bývalý policejní prezident Jan Švejdar.

Právě když policejní sbor vedl Švejdar, převzal Zlý řízení dopravních policistů. Vyhrál výběrové řízení. "Působil na mě velmi dobrým dojmem už v době, kdy řídil dopravní policii v Moravskoslezském kraji. Z šéfů dopravek patřil k nejlepším v republice, mezi policisty měl autoritu a dobrou pověst," popisuje Švejdar kolegu.

Plukovník Zlý se angažuje také v odborech, je členem Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Jde o největší organizaci svého druhu. Poslední dva šéfové svazu Zlého vnímají obdobně jako Švejdar. Vyzdvihují jeho profesní výkonnost stejně jako osobnostní kvality.

"Je to velmi pracovitý člověk, který hledá inovativní postupy. Když nastoupil do funkce, snažil se o dopravní problematice nadstandardně informovat veřejnost," řekl Aktuálně.cz předseda odborářů Tomáš Machovič. Jeho předchůdce Martin Štěpánek se přidává: "Je to důsledný policista na svém místě a velmi solidní člověk. Vzalo mě, co se mu stalo."

Veřejně mluvil o své orientaci

Do širokého povědomí veřejnosti vstoupil Zlý tím, že promluvil o své homosexuální orientaci. Se svým partnerem roku 2017, tehdy řídil zmíněnou dopravní policii v Moravskoslezském kraji, vystoupil v pořadu Výměna manželek. Chtěli upozornit na to, že jejich vztah se kvalitou neliší od svazků heterosexuálních.

"Chceme ukázat, že i taková rodina je plně funkční, že jsme soběstační, pracující a náš vztah je bezproblémový. S Markem se za to nestydíme, běžně se za ulici chytneme za ruku nebo se políbíme," popisoval Zlý, který žil domácnosti ve Frýdku-Místku s partnerem, dvěma dětmi z předchozího manželství a matkou.

Když se o dva roky později ocitl na služebním vrcholu, tehdejší první náměstek policejní prezidenta a současný šéf sboru Martin Vondrášek avizoval, že se na spolupráci s ním těší. "Je jedním z nejzkušenějších velitelů služby dopravní policie. Věřím, že se mu bude dařit naplňovat koncepci rozvoje dopravní služby a že si získá respekt u dopravních policistů, ale i u partnerů mimo policii a u veřejnosti."