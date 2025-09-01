Domácí

Zaměstnanci mohelnické firmy nakradli při nočních směnách světla téměř za dva miliony

před 2 hodinami
Škodu ve výši téměř dvou milionů korun způsobili podle policie dva zaměstnanci podniku v Mohelnici na Šumpersku, který patří k předním tuzemským výrobcům světlometů pro auta. Ze skladových prostor po společné domluvě kradli světelnou techniku a její součásti, které poté jeden z nich prodával přes inzeráty nebo vrakoviště. Podobný případ řešili kriminalisté ve stejném podniku před osmi lety.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Výrobky byly určené zejména pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda, informovala mluvčí policie Miluše Zajícová. Muži jsou stíháni za krádež ve spolupachatelství.

Výrobky z podniku jeden z mužů po domluvě s nadřízeným odcizoval podle kriminalistů minimálně od začátku roku 2023 při nočních službách. Oba byli zadrženi v polovině srpna. "Oba obvinění pracovali ve skladu u stejné společnosti, mající pobočku v Mohelnici, a jeden z nich byl přímým nadřízeným druhého muže. Po vzájemné domluvě jeden z pachatelů v postavení nadřízeného umožnil druhému, aby ze skladových prostor společnosti na nočních směnách odcizoval světelnou techniku a její součásti," uvedla policejní mluvčí.

Odcizené věci muž odnášel a skladoval na svém pozemku a poté je různě přeprodával, a to například přes inzeráty, na vrakoviště nebo přímo zájemcům za výrazně nižší ceny. "Jeho nadřízený se potom postaral, aby dokladově 'nic nechybělo'. Z prodeje měli finanční zisk oba dva," doplnila mluvčí.

