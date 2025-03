Zámek z Černých baronů je na prodej. Proslavil ho film i falešný rukopis

Na webových stránkách s nabídkou realit se v posledních dnech objevil pozoruhodný inzerát. Na prodej je nabízen zámek Zelená Hora, památkově chráněný komplex, který na místě stojí od 15. století. Nyní jej vlastní obec Klášter, která však na jeho správu nemá dostatek peněz. Zámek se proslavil mimo jiné jako dějiště známého filmu Černí baroni z roku 1992.

Jde o stavbu, kterou při projíždění okolím města Nepomuk nedaleko Plzně jednoduše nelze přehlédnout. Zámek Zelená Hora, jak už naznačuje jeho název, už staletí shlíží na okolí ze stejnojmenného kopce.

Během existence zámku se v jeho správě vystřídalo několik významných rodů, třeba Šternberkové nebo Colloredo-Mansfeldové. V dobách komunismu jej využívala armáda, působili tady příslušníci pomocného technického praporu. I proto se sem spisovatel Miloslav Švandrlík rozhodl zasadit svůj známý román Černí baroni. Následně se zde natáčel i stejnojmenný film.

Nyní ale zámek hledá nového pána. Od roku 1992 jej vlastní přilehlá obec Klášter. Ta jej však nyní rozhodla prodat - objekt je ve špatném stavu a vesnice, která čítá jen přibližně 230 obyvatel, nemá dostatek peněz na provoz a opravy.

"Situace je pro nás tedy neudržitelná," řekl Aktuálně.cz Lukáš Brož, starosta Kláštera. Obec se o prodej snažila i před několika lety, tehdy se však kupce najít nepodařilo.

"Cena je k jednání pro vážné zájemce"

Součástí areálu o rozloze více než čtyř hektarů je vedle zámku samotného i purkrabství, konírna, bašta u vstupní brány nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie.

"K zámku patří vlastní přístupová cesta a rozsáhlé parkoviště, což vytváří ideální podmínky pro různorodé využití. Ať už máte v plánu zámek proměnit na luxusní hotel, wellness centrum, či jiný podnikatelský projekt, jeho potenciál je neomezený," stojí mimo jiného v inzerátu na webových stránkách realitní kanceláře JJ Reality.

Zájemce se nedočte, za jakou cenu je obec ochotná objekt, který je od roku 1992 kulturní památkou, prodat. Částku odmítla na dotaz Aktuálně.cz sdělit i realitní makléřka Jana Ježková, která má prodej zámku na starosti. "Cena je k jednání pro vážné zájemce," uvedla pouze.

Obec v současnosti objekt pronajímá družstvu St. John Nepomuceno Cooperative. To se sem v posledních letech snažilo přilákat turisty. Nabízí prohlídky zámku a pořádá různé akce, například v příštím týdnu se tady uskuteční slavnost vítání jara, jejíž součástí budou trhy či besedy s herci z filmu Černí baroni.

"Zámek byl dlouho nevyužitý. Teď ho provozujeme my pro lidi, aby mohli nahlédnout do interiérů. Ty ale nejsou v dobré kondici. Zámek by si zasloužil mít vlastníka, který do něj bude investovat. Je jasné, že obec Klášter na to finance nemá," řekl předseda družstva Martin Novák.

"Budeme se modlit, aby to koupil někdo se srdcem a láskou a provozoval zámek v dobré víře," dodal na dotaz Aktuálně.cz, jak reaguje na to, že realitní kancelář v inzerátu zmiňuje možnost přetvoření místa na hotel či wellness centrum.

Obec s družstvem se teprve chystá řešit, co by prodej znamenal pro další provoz zámku. Novák ale ujišťuje, že veškeré oznámené akce platí. Koncerty tady během letoška mají odehrát třeba Lenka Filipová či kapela Mňága a Žďorp. Navíc návštěvníky čeká novinka: od příštího pondělí chce Novák bránu nahradit turniketem, aby byla nádvoří a zahrada zámku otevřená nonstop.

Zámek není známý jen pro své spojení s Černými barony. Své jméno dal třeba Jednotě zelenohorské, české katolické opozici proti králi Jiřímu z Poděbrad, která v roce 1465 vznikla právě na tomto místě. Na zámku mělo také údajně dojít k nalezení Rukopisu zelenohorského - historického textu z 8. až 10. století, o kterém se však později zjistilo, že jde s velkou mírou pravděpodobnosti o falzifikát.

O přesun do soukromých rukou se v současnosti vyjednává u více významných památek v Česku. Ve středu se majetkovému úřadu podařilo prodat pražský dům U Hybernů poblíž Prašné brány za 447 milionů korun.

Dlouhodobě se naopak nedaří sehnat kupce například pro zámek Štiřín, který dříve sloužil ministerstvu zahraničí. Stát si ho cení na 1,156 miliardy korun. Začátkem týdne se nikdo nepřihlásil ani do dražby zámku Veleslavín, který úřady nabízejí za 357 milionů korun. A v lednu se ani na osmý pokus nepodařilo prodat Palác Broadway v Praze s vyvolávací cenou 878 milionů korun.