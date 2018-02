Zachraňte jelena, žádají tisíce lidí. Šumavský park zvíře, které poranilo turistu, možná nezastřelí

před 2 hodinami

Jelen ztratil plachost, zvykl si na lidi, nebojí se jich a občas na ně útočí.

Praha/Kvilda - Úmysl zastřelit jelena, který ve výběhu na Kvildě zranil návštěvníka, pobouřil tisíce lidí. Obracejí se na vedení šumavského národního parku, který výběh provozuje, aby zvíře ušetřilo. "Jelen je nevinen!" nebo "Nechte jelena žít!" požadují internetové petice, které už podepsaly tisíce lidí.

"Petice nebudeme zohledňovat," odpověděl mluvčí národního parku Jan Dvořák na dotaz, jestli podpisy lidí mohou rozhodnutí o usmrcení zvířete zvrátit.

Zatímco v minulých dnech park tvrdil, že plánuje odstřel, nyní zvažuje i jiná řešení: jelen by mohl být přemístěn do jiného zařízení v rámci parku, případně by mohl být prodán či předán jinému chovateli. "Preferujeme to řešení, které bude nejjednodušší, nejrychlejší, prostě nejlepší," dodává Dvořák.

Dvořák zdůraznil, že jelen ve výběhu, který je po incidentu pro veřejnost uzavřený, dál být nemůže. "Jeho chování je nebezpečné a v žádném případě nemůže zůstat ve výběhu," řekl Dvořák. Jelen podle něj ztratil plachost, zvykl si na lidi, nebojí se jich a občas na ně útočí.

Za tuto změnu chování zvířete ale mohou lidé - krmili ho či hladili, i když je to v parku přísně zakázáno.

Ve výběhu žije celkem 13 jelenů. Část stezky, která areálem vede, se vedení parku rozhodlo oplotit. "Ta stezka, která vede středem výběhu, ale nemůže být oplocena celá, zvěř musí procházet celým prostorem," dodal Dvořák. Do neoplocených částí tak turisté nejspíše budou moci jen v doprovodu obsluhy návštěvnického centra. "Prioritou je bezpečnost," zdůrazňuje Dvořák.

Jelen jednoho z návštěvníků zranil zhruba před dvěma týdny. Podle serveru Deník.cz byl návštěvník v jelenáriu společně s těhotnou manželkou a dětmi. Jelen se k turistovi přiblížil a ten se bránil. Jelen mu způsobil několik modřin.

Výběh na Kvildě byl koncipován tak, aby návštěvníci mohli poznávat zvířata v co nejužším kontaktu a v jejich přirozeném prostředí. Kvůli incidentu bude zavřen ještě zhruba dva týdny.