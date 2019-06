Záchrana malých nemocnic nemusí být v zájmu pacientů, můžou dojíždět, říká think-tank

Pokud budou lidé trvat na akutní lůžkové péči i v malých městech, může se její kvalita zhoršovat. Tvrdí to nově vzniklý think-tank Klub Mederi, který se snaží fungování zdravotnictví zlepšit. Problémem malých měst je podle organizace nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu a málo peněz na rekonstrukce či kvalitní vybavení.

Z průzkumu, který si Klub Mederi nechal zpracovat u agentury STEM/MARK, vyplývá, že Češi obecně nemají problém za zdravotní péčí cestovat. Přes 90 procent respondentů uvedlo, že by za kvalitní péčí klidně dojížděli déle než hodinu, téměř dvě pětiny lidí dokonce klidně déle než tři hodiny.

Praxe je ale jiná. Pacienti ve skutečnosti za svými lékaři téměř nedojíždí. Pouze 11 procent dotázaných uvedlo, že kvůli zdravotní péči jedou do vzdálených měst jednou za čtvrt roku nebo častěji. A více než dvě třetiny respondentů volí zásadně nemocnice ve svém nejbližším okolí. Do těch vzdálenějších se vypraví, když je tam pošle jejich lékař. Podle organizace přitom koncentrace péče vede k větší bezpečnosti pro pacienty, protože lékaři provádějící určité výkony častěji jsou v nich jistější

Rušení malých nemocnic by ale problém ve zdravotnictví podle think-tanku nevyřešilo. "Zdravotní péče by se sice zcentralizovala, ale zároveň by ty velké nemocnice byly přecpány pacienty, kteří to zdravotnické zařízení vůbec nepotřebují," řekl člen Klubu Mederi MUDr. Pavel Vepřek

Jako možné řešení uvedl rozšíření mimonemocniční péče u praktických lékařů, kteří nejsou trvale k dispozici, jak to bývá v jiných zemích obvyklé. Nemocnice jsou tak často místem prvního kontaktu se zdravotnickou péčí. Ty v malých městech by podle něj měly mít pouze jedno chirurgické a jedno interní oddělení, které by každé mělo svá lůžka a operační sály, ale společná pro další podobory. "Heslem našeho zdravotnictví by mělo být správná péče, na správném místě a ve správný čas," dodal MUDr. Vepřek.