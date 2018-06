Za bouřky bych se do potrubí nevydal, kešku by měli hned odstranit, říká odborník na pražské potoky

V sobotu zastihl přívalový déšť čtveřici takzvaných keškařů v útrobách tunelů, přes které protéká Motolský potok do Vltavy. Dva z nich přežili, jedna žena se utopila a další člen skupiny se stále pohřešuje. Podle magistrátního specialisty vodních toků Jiřího Karnického, který má na starosti i Motolský potok, nezabrání žádná bezpečnostní opatření tomu, aby do tunelů lidé chodili. Pokud budou chtít vstoupit, tak vstoupí, říká Karnicki v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Myslíte si, že vchod do Motolského potoka je zabezpečen dostatečně?

Jiří Karnicki: Je tam bezpečnostní převis vysoký asi čtyři metry a ten musí mít otevřený odtok. Pakliže tam dolů někdo slaní, nese veškerá rizika. Z bezpečnostního hlediska to nelze jakkoliv zavírat.

Není možné, aby tam byla mříž?

Když tam bude mříž, tak se to ucpe, voda se vylije a celý Motolský potok poteče dolů z kopce. Pak by škody a možná i následky na životech byly mnohonásobně vyšší.

Opatření na blbost se dělat nedají. To máte stejné, jako když vlezete do kmenové stoky a umřete tam na otravu plynem. Je to tak zabezpečené, že se tam normální člověk nemůže vydat na procházku. Když si někdo vezme speciální vybavení, aby tam vlezl, podstupuje riziko.

Největším rizikem není samotný potok, ale spíše odlehčovací kanalizace, přes které přitéká další voda. Když náhle a vydatně prší jako pravě v sobotu, tak je dole na Andělu ten průtok opravdu obrovský.

Když někdo přesto do potrubí vleze, dopouští se přestupku?

To se musíte zeptat policie. Já si myslím, že to přestupek je, protože to je vniknutí do cizí stavby, rozhodně to není veřejný prostor. Ale nepamatuji si, že bychom řešili neoprávněný vstup přes městskou policii.

Co je Geocaching? Geocaching (čti "geokešing") je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti "keš" nebo "keška"). Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Jejich úkolem je přivést kačery do tajemných zákoutí, ať už v České republice nebo po celém světě.

Neplánujete spolupráci s městskou policií, aby tam aspoň o víkendech někdo hlídkoval?

Neplánujeme. Vím, že tam lezou lidé pravidelně. Myslím si, že mediální pozornost přispěje tomu, že tam lidé nepolezou. Měli by trochu přemýšlet, a když je výstraha na bouřky, tak nepolezu do trubky.

Já jsem to tam procházel několikrát a je to krásná stavba, ale v takovéto situaci bych se tam asi nevydal. Vždycky to bylo zabezpečené, že někdo někde čeká a navzájem se jistí. V 99 procentech se nic nestane, lidé si to projdou, nafotí si to a bezpečně odejdou.

Myslíte, že tam ta keška může zůstat?

Chtělo by to, aby ji okamžitě odstranili, aby tam lidé neměli důvod lézt. Lidé jsou nepoučitelní, dokud se to nebude týkat jejich blízkých, tak tam tu kešku budou dál nechávat.

Pražští policisté našli v sobotu večer pod Jiráskovým mostem tělo mladé dívky, která podle dosavadních informací utonula: