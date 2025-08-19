Domácí

Z vězení se dostanou stovky neplatičů. Zanedbání alimentů přestane být trestný čin

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Z vězení se dostanou dřív lidé odsouzení za zanedbání povinné výživy, které už podle novely trestního zákoníku nebude trestné. Týkat by se to mohlo víc než 500 odsouzených, odhadla Asociace organizací v oblasti vězeňství. V případě odsouzení za víc trestných činů by se měl trest odpovídajícím způsobem zkrátit, rozhodovat budou soudy. Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Neplacení výživného nebude podle novely trestního zákoníku trestným činem od počátku příštího roku. "Trest těchto osob nebo jeho do 31. prosince 2025 nevykonaný zbytek se nadále nebude vykonávat. V případě, že půjde o nepodmíněný trest odnětí svobody, budou takové osoby propuštěny," sdělilo rozhlasu ministerstvo spravedlnosti. Prominutí trestu ale neplatí pro odsouzené, kteří by zanedbáním povinné výživy vystavili své děti nebezpečí nouze.

Novela trestního zákoníku od počátku příštího roku také zmírňuje pravidla pro pěstování a držení konopí. Také tyto tresty by se tak měly přehodnotit. Bude to ale komplikovanější, protože bude záležet na množství konopí, které odsouzený pěstoval nebo měl u sebe.

Novela, kterou v polovině července podepsal prezident Petr Pavel, má mimo jiné rozšířením možnosti ukládat peněžité tresty vést ke snížení počtu vězňů, recidivy i k rozpočtovým úsporám. Novela vedle dekriminalizace některých činů také dává větší přednost alternativním trestům. Zavádí rovněž výslovnou trestnost propagace komunistického hnutí.

Podle údajů z letošního července bylo v českých věznicích 17 534 odsouzených vězňů. Podle ministerstva spravedlnosti počet vězňů v posledních letech trvale nestoupá.

 
