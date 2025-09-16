Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Výsledky iniciativa sdružující 15 romských organizací představila novinářům. Pomohla by podle ní změna antidiskriminačního zákona a práce s většinovou společností.
Definici anticikanismu, tedy protiromských postojů, přijala v dubnu loňského roku vláda. "Výzkum potvrdil, že anticikanismus funguje jako 'daň' za romskou existenci v české společnosti. Proniká do všech oblastí života, jak do soukromých, tak do veřejných interakcí. Životní dráhy Romů jsou bohužel formovány diskriminací," uvedla Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která výzkum vypracovala.
Výzkumy mezi Romy se podle vědkyně zaměřovaly dosud hlavně na sociálně vyloučené komunity a byly hlavně kvantitativní. Nová studie byla založená na podrobném dotazování 75 Romů a Romek ve věku od 18 do 71 let, z různých regionů, různého vzdělání či pracovního statutu. "Ptali jsme se, jak tu diskriminaci prožívali," dodala. Otevřenosti podle ní pomohli i romští tazatelé.
Poprvé se Romové většinou setkali s diskriminací či předsudky ve škole, někteří již v mateřské. "Rodina musí děti připravovat na to, že se to stane," podotkla expertka. Některé děti jsou pak odrazované od dalšího studia. "Nestačilo, aby byli tak dobří jako ostatní, ale musí být mnohem lepší," doplnila. Rodiny podle ní často posílají například jednat na úřady své členy, kteří vypadají nejméně romsky.
Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech. Jsou odmítaní jako nájemníci nebo zájemci o práci, někdy už na základě typicky romského příjmení. "Zároveň je jim nadáváno za to, že nepracují, zároveň je nikdo nechce zaměstnat," dodala vědkyně.
"Naší ambicí je otevřít postupně debatu s akademiky, úředníky a politiky a přispět k vytváření politik a opatření, které projevy anticikanismu ještě důsledněji pojmenují a mohou vést k jeho omezení v praxi," uvedl ředitel platformy RomanoNet Michal Miko. Potřebná by podle ní byla změna antidiskriminačního zákona, spolupracovat chce s Úřadem vlády i ombudsmanem.