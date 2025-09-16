Domácí

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Romy před diskriminací a předsudky podle výzkumu organizace RomanoNet nechrání ani vyšší vzdělání či ekonomický status. Poprvé se s podobnými projevy setkávají už jako děti ve školkách, později v MHD či obchodech, při hledání práce, bydlení nebo na úřadech.
Romští stipendisté na festivalu Khamoro v Praze, jednom z největších profesionálních romských festivalů na celém světě (ilustrační foto).
Romští stipendisté na festivalu Khamoro v Praze, jednom z největších profesionálních romských festivalů na celém světě (ilustrační foto). | Foto: Festival Khamoro

Výsledky iniciativa sdružující 15 romských organizací představila novinářům. Pomohla by podle ní změna antidiskriminačního zákona a práce s většinovou společností.

Definici anticikanismu, tedy protiromských postojů, přijala v dubnu loňského roku vláda. "Výzkum potvrdil, že anticikanismus funguje jako 'daň' za romskou existenci v české společnosti. Proniká do všech oblastí života, jak do soukromých, tak do veřejných interakcí. Životní dráhy Romů jsou bohužel formovány diskriminací," uvedla Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která výzkum vypracovala.

Související

"Trapné už v době vzniku." Urážky Romů v pořadu o vaření i po letech rozvířily emoce

pod pokličkou
2:15

Výzkumy mezi Romy se podle vědkyně zaměřovaly dosud hlavně na sociálně vyloučené komunity a byly hlavně kvantitativní. Nová studie byla založená na podrobném dotazování 75 Romů a Romek ve věku od 18 do 71 let, z různých regionů, různého vzdělání či pracovního statutu. "Ptali jsme se, jak tu diskriminaci prožívali," dodala. Otevřenosti podle ní pomohli i romští tazatelé.

Související

"Nejsem rasista, ale..." Segregace škol v Česku škodí Romům i neromské většině

ZŠ a MŠ Merhautova

Poprvé se Romové většinou setkali s diskriminací či předsudky ve škole, někteří již v mateřské. "Rodina musí děti připravovat na to, že se to stane," podotkla expertka. Některé děti jsou pak odrazované od dalšího studia. "Nestačilo, aby byli tak dobří jako ostatní, ale musí být mnohem lepší," doplnila. Rodiny podle ní často posílají například jednat na úřady své členy, kteří vypadají nejméně romsky.

Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech. Jsou odmítaní jako nájemníci nebo zájemci o práci, někdy už na základě typicky romského příjmení. "Zároveň je jim nadáváno za to, že nepracují, zároveň je nikdo nechce zaměstnat," dodala vědkyně.

"Naší ambicí je otevřít postupně debatu s akademiky, úředníky a politiky a přispět k vytváření politik a opatření, které projevy anticikanismu ještě důsledněji pojmenují a mohou vést k jeho omezení v praxi," uvedl ředitel platformy RomanoNet Michal Miko. Potřebná by podle ní byla změna antidiskriminačního zákona, spolupracovat chce s Úřadem vlády i ombudsmanem.

 
Mohlo by vás zajímat

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk
1:10

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka
domácí Aktuálně.cz Obsah Romové diskriminace výzkum

Právě se děje

před 17 minutami
Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Cyklistické MS hostí poprvé Afrika, ale Češi poletí do "rizikové" Rwandy bez největších hvězd. Trenér Petr Kaltofen promluvil také o ostudné Vueltě.
před 42 minutami
Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Bližší podrobnosti o třetím úderu, ani o tom, proč se o něm dosud nevědělo, Trump nenabídl. Není tak ani jasné, jestli si vyžádal nějaké oběti.
před 48 minutami
Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk
1:10

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Podnikatel Richard Chlad vyhlásil soutěž na Instagramu, ve které nabízí peníze lidem, kteří podpoří Motoristy a Filipa Turka sdílením příspěvků.
před 52 minutami
"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

Žaloba přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Léčba nádorů patří do center, míní chirurgická společnost. Přesvědčila vedení resortu, aby škrtlo operace prsu z listu výkonů jednodenní péče.
před 2 hodinami
Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Výškař Jan Štefela měl i po zisku bronzové medaile na mistrovství světa pocit, že na Národním stadionu v Tokiu neprodal formu, kterou měl.
před 2 hodinami
„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

Oceňují ho nejen jako herce a režiséra, ale také jako zakladatele festivalu nezávislých filmů Sundance a chytrého člověka.
Další zprávy