Domácí

Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Domácí ČTK Domácí, ČTK
Aktualizováno před 12 minutami
Téměř celé Čechy zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až 20 centimetrů sněhu. Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Twitter HZS Pardubického kraje.

Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli zveřejnil Český hydrometeorologický stav.

O riziku silného větru informovali meteorologové už v sobotu a v neděli výstrahu rozšířil na další regiony a prodloužil. Týká se tak do nedělních 19:00 skoro celého území Čech s výjimkou východních částí Královéhradeckého a Pardubického kraje a jihovýchodu Jihočeského kraje.

"Během nedělního dopoledne zesiluje na našem území jihozápadní až západní vítr, který později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy dosáhne nárazů větru až 70 kilometrů za hodinu. Během večera bude vítr částečně slábnout," sdělili pracovníci ústavu.

Nově také meteorologové varovali před sněžením v pondělí v nejvyšších polohách Jihočeského a Plzeňského kraje. "V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 metrů (nad mořem) trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout pět až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu," oznámil ČHMÚ.

Jak vítr, tak sníh mohou způsobit pády stromů a větví. Lidé by si tak měli ve zmíněných oblastech dávat pozor při jízdách autem i procházkách a neměli by se podle meteorologů raději vydávat na horské túry. Kvůli větru meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře a odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku.

 
Mohlo by vás zajímat

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

Noční stěhování ze zoo? Nesmysl, reaguje Bobek. Náměstkyně pod palbou za "šméčko"

Noční stěhování ze zoo? Nesmysl, reaguje Bobek. Náměstkyně pod palbou za "šméčko"

Studie: V Česku letos přibylo 24 620 podnikatelů, meziročně téměř pětkrát více

Studie: V Česku letos přibylo 24 620 podnikatelů, meziročně téměř pětkrát více
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí Český hydrometeorologický ústav vítr

Právě se děje

před 5 minutami
Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Aktualizováno před 12 minutami
Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Udeří silný vítr a v části Česka vydatně nasněží. Meteorologové rozšířili výstrahu

Většinu Čech zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách.
Aktualizováno před 39 minutami
Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Megakrádež šperků v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Francouzská policie zatkla dva muže, kteří podle ní před týdnem ukradli šperky z Louvru. Klenoty ale zatím nalezeny nebyly.
Aktualizováno před 39 minutami
Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli
1:16

Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 42 minutami
55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Tříletá Cheryl Grimmer zmizela během bouře z pláže v roce 1970. Pátrání v říjnu 2025 selhalo. Australská záhada trvá už 55 let. Odměna milion dolarů.
před 55 minutami
Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
před 1 hodinou
"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi

Šéf ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou.
Další zprávy