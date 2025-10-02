Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka

Být ve vládě, která stojí na podpoře komunistů, by Macinkovi vadilo. V takovém kabinetu by neseděl. "Kromě Petra Fialy je asi všem jasné, že příští vládu bude sestavovat Andrej Babiš. A teď jde o to, jaká bude pozice pravicové části té příští potenciální vlády," tvrdí.
Kdo dá hlas koalici Spolu, jako by dal hlas komunistům, soudí Macinka - silnější Fiala v opozici bude totiž znamenat slabší Motoristy ve vládě, vysvětluje. "Rád bych apeloval na každého pravicového voliče, aby si to dobře rozmyslel a aby - pokud chce nějaký pravicový přístup zachovat - volil Motoristy."
Pokud jde o požadavek SPD na referendum o vystoupení České republiky z NATO, je Macinka striktně proti. "Nerozumím tomu, jak někdo může v současné situaci a s vědomím toho, co se děje relativně nedaleko od hranic České republiky, vážně skloňovat něco takového, jako je opuštění struktury Severoatlantické aliance," shrnuje a dodává, že ze slov Jany Bobošíkové ze Stačilo! o obranné alianci na půdorysu bývalé Varšavské smlouvy málem spadl pod stůl.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:23 Nebojí se Motoristé, že je Andrej Babiš vyluxuje jako své dřívější partnery? Co Petr Macinka vyčítá ODS a Petru Fialovi nejvíc? Budou veřejné finance lépe spravované pod Babišem? Nebyla energetická krize objektivní překážkou pro vyrovnané rozpočty?
04:23-10:04 V čem se Fialova politika skutečně liší od Babišovy? Je v programu ANO něco, co by přes Motoristy do vládního prohlášení neprošlo? Nerozhodne nakonec stejně Babiš?
10:04-16:40 Vadila by Motoristům tichá podpora vlády od Stačilo!? Umí si představit koalici s SPD? Jaký je postoj Motoristů k referendu o Evropské unii?
16:40-20:50 Byly by pro Macinku osobnosti typu Miroslava Ševčíka ve vládě přijatelné? Jsou už Motoristé s Babišem v předběžném kontaktu o povolební spolupráci? A lze s ním jednat věcně?
20:50-25:02 Je podle Macinky Babiš konzervativec? Nebude ANO po vstupu do vlády znovu tíhnout k evropskému mainstreamu? Na jaké resorty by si Motoristé ve vládě dělali nárok? Ujal by se osobně role ministra životního prostředí?
25:02-30:17 Uvažovali by o Filipu Turkovi jako o ministrovi? Proč mají právě Motoristé reálnou šanci uspět? Proč je výrazněji nepodpořil Václav Klaus?