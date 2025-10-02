Domácí

Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Sociální demokraty Andrej Babiš vyluxoval, protože se nechali vyluxovat, tvrdí předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. "Můžou si za to sami, neměli opouštět své tradiční socanské postoje. Pak by nepřišli o své voliče." Motoristům coby "ideologické straně" nic takového nehrozí, tvrdí host Matyáše Zrna v předvolebním Spotlightu.
Spotlight Volby - Petr Macinka. | Video: Tým Spotlight

Být ve vládě, která stojí na podpoře komunistů, by Macinkovi vadilo. V takovém kabinetu by neseděl. "Kromě Petra Fialy je asi všem jasné, že příští vládu bude sestavovat Andrej Babiš. A teď jde o to, jaká bude pozice pravicové části té příští potenciální vlády," tvrdí.

Kdo dá hlas koalici Spolu, jako by dal hlas komunistům, soudí Macinka - silnější Fiala v opozici bude totiž znamenat slabší Motoristy ve vládě, vysvětluje. "Rád bych apeloval na každého pravicového voliče, aby si to dobře rozmyslel a aby - pokud chce nějaký pravicový přístup zachovat - volil Motoristy."

Pokud jde o požadavek SPD na referendum o vystoupení České republiky z NATO, je Macinka striktně proti. "Nerozumím tomu, jak někdo může v současné situaci a s vědomím toho, co se děje relativně nedaleko od hranic České republiky, vážně skloňovat něco takového, jako je opuštění struktury Severoatlantické aliance," shrnuje a dodává, že ze slov Jany Bobošíkové ze Stačilo! o obranné alianci na půdorysu bývalé Varšavské smlouvy málem spadl pod stůl.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:23 Nebojí se Motoristé, že je Andrej Babiš vyluxuje jako své dřívější partnery? Co Petr Macinka vyčítá ODS a Petru Fialovi nejvíc? Budou veřejné finance lépe spravované pod Babišem? Nebyla energetická krize objektivní překážkou pro vyrovnané rozpočty?

04:23-10:04 V čem se Fialova politika skutečně liší od Babišovy? Je v programu ANO něco, co by přes Motoristy do vládního prohlášení neprošlo? Nerozhodne nakonec stejně Babiš?

10:04-16:40 Vadila by Motoristům tichá podpora vlády od Stačilo!? Umí si představit koalici s SPD? Jaký je postoj Motoristů k referendu o Evropské unii?

16:40-20:50 Byly by pro Macinku osobnosti typu Miroslava Ševčíka ve vládě přijatelné? Jsou už Motoristé s Babišem v předběžném kontaktu o povolební spolupráci? A lze s ním jednat věcně?

20:50-25:02 Je podle Macinky Babiš konzervativec? Nebude ANO po vstupu do vlády znovu tíhnout k evropskému mainstreamu? Na jaké resorty by si Motoristé ve vládě dělali nárok? Ujal by se osobně role ministra životního prostředí?

25:02-30:17 Uvažovali by o Filipu Turkovi jako o ministrovi? Proč mají právě Motoristé reálnou šanci uspět? Proč je výrazněji nepodpořil Václav Klaus?

 
