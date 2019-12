Motýle, rekondiční pobyt, dálniční superman a pyžamový den. Připomeňte si výroky roku

Chceme motýle!

"My v Čechách máme rádi přírodu, my máme obrovský program na vodu, my chceme zasadit deset milionů listnáčů, kůrovec nám žere lesy, my chceme znovu motýle. A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si novináři kecat, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě."

Premiér Andrej Babiš (ANO) na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory, kde měl mluvit o reformě českého vzdělávacího systému. Během dvacetiminutového projevu se sice k tématu nedostal, slovo "motýle" i výrok o včelách milujících řepku však záhy zlidověl.