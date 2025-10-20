Výrazně se oteplí, pak sprcha. Mapa s předpovědí ukazuje zajímavý slunečný "příkop"

Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
"Většinu týdne doprovodí průměrné až nadprůměrné teploty, velká oblačnost a přechodně i zaprší," uvedli meteorologové na facebooku. Při detailnějším pohledu na jednotlivé dny ale bude počasí pestré, dodal.
Zatažené nebe se v pondělí může objevit jen v jihozápadní polovině Čech, od úterý se slunce moc nebude ukazovat na celém území Česka. Déšť nebo přeháňky meteorologové očekávají v úterý na západě, od středy na většině území.
🌤 Zatímco v jihozápadní polovině Čech máme zataženou oblohu, na ostatním území je většinou jasno. Během dne bude od jihozápadu postupně oblačnosti přibývat, avšak beze srážek. Teploty vzduchu vystoupí na 9 až 13 °C. pic.twitter.com/zyQzowSnId— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 20, 2025
Denní teplotní maxima porostou postupně z pondělních 13 až na čtvrtečních 18 stupňů Celsia. V pátek klesnou ke 14 stupňům. "V závěru týdne k nám začne proudit chladnější vzduch, oblačnosti i srážek ubyde, na horách se začnou objevovat i sněhové vločky a nejvyšší teploty o víkendu většinou nepřekročí deset stupňů Celsia," uvedl Český hydrometeorologický ústav.