Domácí

Výrazně se oteplí, pak sprcha. Mapa s předpovědí ukazuje zajímavý slunečný "příkop"

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 1 hodinou
V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci.
Foto: Thinkstock

Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

"Většinu týdne doprovodí průměrné až nadprůměrné teploty, velká oblačnost a přechodně i zaprší," uvedli meteorologové na facebooku. Při detailnějším pohledu na jednotlivé dny ale bude počasí pestré, dodal.

Zatažené nebe se v pondělí může objevit jen v jihozápadní polovině Čech, od úterý se slunce moc nebude ukazovat na celém území Česka. Déšť nebo přeháňky meteorologové očekávají v úterý na západě, od středy na většině území.

Denní teplotní maxima porostou postupně z pondělních 13 až na čtvrtečních 18 stupňů Celsia. V pátek klesnou ke 14 stupňům. "V závěru týdne k nám začne proudit chladnější vzduch, oblačnosti i srážek ubyde, na horách se začnou objevovat i sněhové vločky a nejvyšší teploty o víkendu většinou nepřekročí deset stupňů Celsia," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

 
Mohlo by vás zajímat

"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku

"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku
1:18

Domácnosti ušetří až tisícikoruny. Energo-obr spouští průlom s chytrými elektroměry

Domácnosti ušetří až tisícikoruny. Energo-obr spouští průlom s chytrými elektroměry

Hřib, Rajchl a Nacher se pohádali v televizní diskusi, moderátor musel pořad ukončit

Hřib, Rajchl a Nacher se pohádali v televizní diskusi, moderátor musel pořad ukončit

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina
29:08
domácí Aktuálně.cz Obsah předpověď předpověď počasí Český hydrometeorologický ústav počasí Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku
1:18

"Slušnost není slabost." Moravec utnul nedělní pořad ČT, pak vyťukal morzeovku

Část pořadu Otázky Václava Moravce skončil předčasně. Šlo o reakci na hádky Jindřicha Rajchla (PRO), Patrika Nachera (ANO) a Zdeňka Hřiba (Piráti).
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Postřeh: Užiteční idioti bez historické paměti

Aktualizováno před 21 minutami
Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

ŽIVĚ
Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina
29:08
Aktualizováno před 23 minutami
Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

ŽIVĚ
Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 50 minutami
Nikdo nerozzuřil Nadala tak, jako Berdych. Velikán se "mstil" po zbytek kariéry

Nikdo nerozzuřil Nadala tak, jako Berdych. Velikán se "mstil" po zbytek kariéry

Devatenáct let uplynulo od chvíle, kdy český tenista Tomáš Berdych v Madridu porazil domácí superstar Rafaela Nadala. A pak se děly věci.
před 54 minutami
Bóbika či Jinej gang. Víte, v jakých reklamách zazněly legendární hlášky a slogany?
Infografika

Bóbika či Jinej gang. Víte, v jakých reklamách zazněly legendární hlášky a slogany?

Pamatujete si slavné reklamní hlášky? Otestujte se v kvízu: slogany, pointy i herci z kultovních spotů české reklamy.
Další zprávy