Novým předsedou KDU-ČSL se stal Výborný, poražený Jurečka odmítl kandidovat do vedení

Předsedou KDU-ČSL se na sjezdu strany v Brně stal poslanec Marek Výborný. Ve druhém kole porazil Mariana Jurečku, který vzápětí oznámil, že nebude kandidovat do předsednictva. Chce dát prostor jiným. Výborný po osmi letech nahradil končícího šéfa Pavla Bělobrádka. První místopředsedkyní KDU-ČSL se stala senátorka Šárka Jelínková. Ve funkci statutárního zástupce předsedy nahradí právě bývalého ministra zemědělství Jurečku.

Poslanec Marek Výborný Bělobrádkovi poděkoval, že dovedl stranu na práh nového století. Chce na něj navázat. Ve druhém kole volby získal 256 hlasů, Jurečka 124. Vydáno bylo 382 hlasovacích lístků. "Cítím obrovskou odpovědnost," řekl vítěz bezprostředně po volbě a poděkoval za důvěru.

Vzápětí doporučil delegátům, aby na první místopředsedkyni podpořili senátorku Šárku Jelínkovou. Coby jedinou kandidátku ji podpořilo 309 delegátů.

Jelínková za podporu poděkovala. "Vážím si té důvěry a hlásím se k tažným koním KDU-ČSL do dalších let. Věřím, že budete volit s rozvahou i další členy vedení, aby to byli lidé, kteří s sebou nesou důležitá témata a umí je prosazovat. I když teď budeme obměněné vedení, budeme potřebovat i zkušené lidi," uvedla.

Výborný delegátům také doporučil, aby na místopředsedy podpořili Mariana Jurečku a Jana Bartoška. Zatímco Bartošek zájem potvrdil, Jurečka řekl, že do vedení kandidovat nebude, a ve tváři neskrýval zklamání z výsledku.

"Vnímám atmosféru tady a že jsem byl kritizován za některé věci, když jsme se účastnili minulé vlády Bohuslava Sobotky. Nechci být tím, kdo bude bránit v rozletu, proto nebudu kandidovat do předsednictva. Dávám prostor, aby předseda a předsednictvo nebyli zatížení některými věcmi," řekl Jurečka, který byl v Sobotkově vládě ministrem zemědělství.

O čtyři místa se tak nakonec utkají neúspěšný kandidát na předsedu Jan Bartošek, dosavadní místopředseda a poslanec Jiří Mihola, člen středočeské KDU-ČSL Tomáš Dudka, náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek, náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec a senátorka Jitka Seitlová.

Vizitka Marka Výborného (42) Datum a místo narození: 10. července 1976, Heřmanův Městec Vzdělání: vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci Dosavadní funkce: poslanec (od 2017), zastupitel města Heřmanův Městec (od 2006) Kariéra: po vysoké škole začal učit na gymnáziu v Pardubicích, především dějepis, základy společenských věd a latinu, v letech 2012 až 2018 byl ředitelem pardubického gymnázia Mozartova, od roku 2005 je členem KDU-ČSL Rodina: ženatý, má tři děti Zájmy: je trenérem basketbalu, skautem, působí ve vedení pěveckého sboru a je členem České křesťanské akademie

Výborný hodně kritizoval

Výborný svůj projev před volbou postavil na poměrně silné kritice dosavadního vedení KDU-ČSL a podle reakce delegátů s tímto uspěl. "Naše strana nezkvétá. Je to, jako by strana povstala, ale zase si lehla. Nepodařilo se nám navázat na nadějný výsledek z roku 2013. Ztratili jsme skoro třetinu poslanců, několik senátorů a v komunálních volbách skoro 350 mandátů. V aktuálních volebních průzkumech bojujeme o parlamentní přežití," nebral si servítky Výborný.

Dvojice, která postoupila do druhého kola, nejvíce hlasu získal Výborný, druhy Jurečka... Ten se na Výborného velmi zlobí za jednu část projevu. Výborný byl k dosavadnímu vedení velmi kritický... Sledujte https://t.co/EQhza6A26b a https://t.co/dCuRuiZJnk pic.twitter.com/gAKVoSFrOu — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

Ten se ostře ohradil i proti tomu, jak se lidovci chovali ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2013 až 2017. "Vstoupili jsme do vlády, kde jsme koaličnímu partnerovi pomáhali s dotacemi na biopaliva, se zásahem do médií, tolerovali jsme dotační podvod a spolkli jsme i daňový fígl s dluhopisy. Tak se nechová hodnotová strana," prohlásil.

A k předcházející fotce hned video rozhovor. Proč se Marian Jurečka zlobí na Marka Výborného? Mezi nimi se za chvíli rozhodne o novém předsedovi KDU-ČSL! Výborný je nyní velký favorit... Sledujte https://t.co/EQhza6A26b a https://t.co/dCuRuiZJnk pic.twitter.com/HzLD4iGQOm — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

Jurečka nabídl zkušenosti

Naopak další kandidát Marian Jurečka o minulé politice strany nijak kriticky nemluvil, což bylo jistě způsobeno i tím, že jako druhý muž strany měl na ní velký podíl. Část projevu věnoval představení své osoby, což podle ohlasů z kuloárů sjezdu některým delegátům přišlo zbytečné. Zejména, když se Výborný ve svém proslovu v naprosté většině věnoval situaci strany a vizi pro budoucnost.

A samozřejmě, @Aktualnecz a @Hospodarky přinášejí v napjatých chvílích před druhým kolem voleb předsedy také rozhovor s Markem Výborným. Vítězem prvního kola a velkým favoritem na nového předsedu strany... pic.twitter.com/nA8tqS09Y7 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

"Nenabízím nic víc, než svoji zkušenost mezinárodní, evropskou, vládní, svoji pracovitost, kompetentnost. To ale stačit nebude a jeden člověk to rozhodně nezvládne. Budu potřebovat, abychom tvořili jeden tým," avizoval Jurečka.

Podle Jurečky musí KDU-ČSL být stranou, která bude pro lidi srozumitelná. Stranu chce otevřít osobnostem z různých oblastí života, ne však za cenu rozmělňování stranického programu. Lidovci podle něj musí také lépe propagovat svoji práci a být kompetentní v sociální a ekonomické politice.

Stejně jako on patřil do dosavadního vedení strany i řadový místopředseda a šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který ve svém kandidátském projevu hodně mluvil o mladých. "Musíme stranu omladit. Budeme vysazovat sad, jehož úrodu budou sklízet i ti, co přijdou po nás. Dejme mladým prostor, využijme síly mladých. Ať si každý cestu vyšlápne pěkně odspoda a získá cenné zkušenosti. A směr ať potom udávají ti nejlepší," naléhal na delegáty Bartošek. O sázce na mladé mluvili také Výborný a Jurečka.

Poslední kandidát, Jaroslav Vlach, v kandidátské projevu zdůraznil, že nominaci přijal na poslední chvíli. "Možná to není drzost, možná je to okysličení KDU-ČSL, které tato strana velmi potřebuje. Tato strana stagnuje, víme to všichni," uvedl. Proti zbývající trojici ale neměl žádnou šanci.