Nečesaný musí znovu před soud. Vrchní soud zrušil rozsudek, který ho zprostil viny

Pražský vrchní soud znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Vyplývá to z justiční databáze. Případ z roku 2013 tak bude muset pošesté řešit krajský soud. Na posun v kauze upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

"Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání," stojí v databázi k usnesení vrchního soudu, které je datováno dnem 28. listopadu. Proti osvobozujícímu rozsudku si podala odvolání státní zástupkyně, která pro Nečesaného žádá 13 let vězení.

Případ bude muset podle České televize projednat jiný senát hradeckého soudu. Senát soudce Miroslava Mjartana, který Nečesaného dvakrát zprostil viny, vrchní soud z případu podle ČT vyloučil. První tři rozsudky nad Nečesaným vynesl hradecký soudce Jiří Vacek, který ve všech případech uznal Nečesaného vinným.

Obžaloba tvrdí, že 21. února 2013 napadl tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný kadeřnici polenem, opakovaně ji udeřil do hlavy a sebral jí přes 10 000 korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice.

Krajský soud v Hradci Králové mladíka třikrát uznal vinným, nejprve mu dvakrát uložil 16 let, později 13 let odnětí svobody. Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný propuštěn z vězení a poté dvakrát nepravomocně zproštěn viny, a to novým soudním senátem. Předchozí osvobozující rozsudek vrchní soud rovněž zrušil s tím, že krajský soud se držel názoru Nejvyššího soudu i v otázce hodnocení důkazů, což by neměl.

Aktuálně zrušený pátý verdikt je z letošního 14. května. Předseda soudního senátu Miroslav Mjartan tehdy uvedl, že při pochybnostech o vině obžalovaného musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy ve prospěch obviněného. Soudu chyběl klíčový důkaz. Kadeřnice sice Nečesaného opakovaně označila za pachatele, její výpověď však zpochybnili znalci, podle nichž trpěla amnézií.