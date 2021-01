Výbor řeší jen Volného výroky, ne potyčku. Těším se na jednání, tvrdí poslanec

Mandátový a imunitní výbor řeší v úterý dopoledne chování poslance Lubomíra Volného, který minulý týden vyvolal ve sněmovně potyčku s několika dalšími poslanci a zároveň slovně zaútočil na sociální demokracii. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) před jednáním uvedl, že se výbor bude zabývat především výroky Volného. Samotnou potyčku prověřuje policie.

Už po prvních slovech předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče těsně před začátkem úterního výboru bylo jasné, že "případ Volný" výbor během jednoho dne neprojedná a neuzavře.

"Budeme se zabývat především nepřístojným slovním projevem poslance Lubomíra Volného," sdělil Grospič s tím, že fyzickou potyčku by výbor řešil až podle výsledku policejního prověřování. Pokud jde o třetí věc, tedy o to, že Volný neměl na ústech roušku, tak i tato záležitost se zatím na výbor nedostane. "Podnětem, který se týká nošení roušek, se zabývá už správní orgán. Musíme počkat, jak rozhodne," řekl Grospič.

Volný nijak nelituje svého chování, když minulý týden vyvolal potyčku s některými dalšími poslanci. "Jak říkali naši předkové: Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme. Takže ani já se lekat nebudu, a na množství nepřátel hledět nebudu," prohlásil Volný v pondělí večer ve videu, které nahrál na sociální sítě.

I z něho bylo patrné, že roste počet Volného příznivců. Zatímco dřív jeho příspěvky "lajkovaly" a sdílely spíše stovky lidí, v posledních dnech jde o tisíce.

"Jsem připraven a ve své podstatě se na to těším, pokud si na mě vzpomenete, bude to super, já to určitě ucítím, nabije mě to energií," řekl k jednání mandátového a imunitního výboru, který ho může maximálně potrestat pokutou ve výši jednoho poslaneckého platu.

Spor začal kvůli vypínání mikrofonu

I když Volný tvrdí, že se ničeho špatného nedopustil, faktem je, že při jednání sněmovny vyvolal fyzickou potyčku a domáhal se mluvit do mikrofonu, který mu vypnul předsedající schůze Tomáš Hanzel z ČSSD. Něco takového se ještě nikdy na půdě parlamentu nestalo.

Aktuální informace @Aktualnecz z Poslanecké sněmovny: Na webu se právě objevil stenozáznam celé vzrušené poslanecké debaty včetně toho, co přesně se stalo ohledně poslance Lubomíra Volného a předsedajícího schůze Tomáše Hanzela... https://t.co/j3tlzi6XaO pic.twitter.com/TsxWocxtuY — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2021

Spor začal v okamžiku, kdy Volný, který byl ve sněmovně bez roušky, mluvil na adresu sociální demokracie, které je Hanzel členem. Volný označil ČSSD za "zkorumpovanou politickou partaj, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde o to, že by mohla přijít o své socanské posty ve vládě. "Pane poslanče, buď budete hovořit k věci, nebo vás vypnu," reagoval Hanzel. Na to mu Volný sdělil, že bude hovořit, jak chce, protože je zvoleným zástupcem lidu, "Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnu," zopakoval Hanzel.

"Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu," trval na svém Volný. Následně mu Hanzel řekl ať tedy přijde a vypnul mikrofon. Volný šel za ním a přes odpor Hanzela si pustil jeho mikrofon a začal do něj mluvit. Když se Hanzel a další snažili dostat Volného od mikrofonu, nastala potyčka.

Ta skončila až ve chvíli, kdy ochranná služba Volného odvedla a předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) ho vykázal z jednání na jeden den. Následně oznámil, že bude následovat disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru. Volný se hájí tím, že byl sám napaden a kvůli incidentu se nehodlá vzdát mandátu poslance. To, že nenosí roušku, pro změnu obhajuje tím, že má na takové svobodné jednání právo.

Volný se nemusí obávat ani případného postihu své strany, protože z SPD, za kterou přišel na podzim roku 2017 do sněmovny, o dva roky později vystoupil. Podle svých slov nesouhlasil s tím, jak stranu řídí předseda Tomio Okamura. Než z SPD odešel, byl místopředsedou výboru pro evropské záležitosti a předsedou podvýboru pro regionální školství.

Vedení SPD vyzvalo v roce 2019 Volného, aby se po odchodu z hnutí vzdal i mandátu ve sněmovně, ten to ale odmítl. Volný v reakci řekl, že se svého mandátu nevzdá, SPD, za kterou kandidoval, podle něj už neexistuje. Nedávno se stal předsedou hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty.

