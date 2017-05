Vojáci podle ODS nemají přilby ani trenýrky. Snad se Stropnický nezastřelí, reagovala poslankyně ANO

před 24 minutami

Nebývale ostrá a emotivní debata se odehrála ve sněmovně o tom, v jakém stavu je armáda a jak svou funkci zvládá ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Hlavní slovo měla poslankyně ODS Jana Černochová, ministra bránili hlavně poslanci ANO, on sám reagoval spíše zdrženlivě. Paradoxem je, že hádka vznikla u bodu, který se netýkal samotné kvality armády a práce Stropnického, ale novely zákona o vojácích z povolání.

Praha - Schválení zákona o vojácích z povolání na středeční schůzi sněmovny byl pro ministra obrany Martina Stropnického (ANO) jednoznačný úspěch. Pro zpřesnění nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení, některé části služebního platu nebo na náhradu jízdních výdajů hlasovalo všech 168 poslanců, nikdo nebyl proti.

Jenže při projednávání tohoto bodu proběhla debata, ve které to ministr zejména od opoziční ODS pořádně schytal. Padala ostrá a emotivní slova, nechyběla ani řečnická výzva, aby rezignoval. Sám Stropnický se do polemiky příliš nezapojoval, jako obhájci vystupovali hlavně poslanci hnutí ANO.

Nejvíce "nabroušený" jazyk měla tradičně poslankyně ODS Jana Černochová, která Stropnického kritizuje dlouhodobě.

"Vojáci teď nemají ani trenky, ani boty, nemají ani přilby, nemají ani vesty, ani stejnokroje a nemají ani techniku," prohlásila Černochová a stěžovala si především na to, že podle jejího názoru ministerstvo zcela opomíjí investice do armády. "Za vlád ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se do armády investovalo více peněz, než za vaší vlády v době konjunktury. Vy jste nedosáhli ani jednoho procenta," vyčítala mimo jiné Stropnickému.

Na jeho obranu se postavil zejména poslanec Bohuslav Chalupa, který tvrdil, že Černochová nemá pravdu. "Není to tak špatné, jak to tady popsala paní kolegyně, naše armáda je velmi dobře hodnocená. Naše armáda je použitelná.," namítal.

Připojil se k němu i stranický kolega Josef Hájek, který se nejdříve snažil debatu zlehčit. "Diskutovat s paní kolegyní Černochovou je nekonečný příběh, kdybych s ní dlouze diskutoval, tak bych asi prohrál, protože jsem muž, který se chová k ženám korektně, a raději ustoupím," uvedl.

Chválil pak Stropnického s tím, že i americký ministr obrany ocenil stav české armády. "Velmi pozitivně hodnotil, jak česká armáda působí v mezinárodních misích. Každopádně se nemáme za co stydět, česká armáda pod vedením pana ministra v posledních třech a půl letech dokázala obrovský pozitivní krok kupředu," tvrdil.

Tím ovšem zvedl z poslanecké lavice opět nejen Černochovou, ale i další kritiky Stropnického. "Vzpomenete si, na jeden jediný akviziční projekt, který pan ministr obrany dotáhl do konce?" ptala se Černochová Hájka a dodala, že pokud si na nějaký vzpomene, tak ona uzná Hájkovo vítězství. "Ale myslím, že si na žádný nemůže vzpomenout, protože i u těch, o kterých se diskutovalo, se stejně smlouvy neuzavřely a asi se ani v tomto volebním období neuzavřou," podotkla.

Přidal se k ní i poslanec TOP 09 Marek Ženíšek, který tvrdil, že Stropnický nedokázal využít během svého mandátu to, že na začátku měl podporu řady stran, a navíc mohl těžit z hospodářského růstu. "Je to jeden z mála ministrů, který měl dvě obrovské výhody, které promarnil. Je to jeden z nejhorších ministrů obrany," prohlásil Ženíšek.

Výstroj vojáci mají, techniku nakupujeme, tvrdil ministr

Stropnický dlouho seděl v lavici a mlčel. Když se nakonec zvedl, začal spíše uštěpačnou poznámkou. "Jsem svým způsobem rád, že jsem tady způsobil takové intelektuální vzepětí u některých, že je to vybudilo k takovým hlubokým výkonům. Víte, když slyšíte opravdu snůšku lží nebo polopravd, čtvrtlží, tak si říkáte, jestli vůbec má smysl na to odpovídat, protože je to snadno vyvratitelné," tvrdil nejdříve.

Ke konkrétním výhradám uvedl, že jej náčelník Generálního štábu ujišťuje, že mají takovou výstroj, jakou mají mít. Stropnický také jmenoval některé nákupy. "Bylo nakoupeno 12 500 útočných pušek Bren, bylo nakoupeno přes 9 000 pistolí," uvedl s tím, že u řady zakázek se dostává do "mlýnice" odvolání firem, které neuspěly.

Vystoupení Stropnického debatu neukončilo, ale naopak zahájilo další kolo kritiky i pochval. Například poslankyně ANO Miloslava Rutová se pokusila ministra zastat sdělením, které vyvolalo ve sněmovně spíše rozpaky. "Po slovech, která jsem tady slyšela, a kdyby to byla jenom z poloviny pravda, tak by nezbylo našemu ministrovi nic jiného, než se zastřelit. Takže doufám, že to neudělá," pravila.

Debata tak nakonec vyzněla do prázdna a bez jakéhokoliv výsledku, poslanci se vrátili ke schvalování novely zákona o vojácích z povolání, po jejímž odhlasování viditelně naštvaný ministr jednací sál opustil.