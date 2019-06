Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem komplikuje porucha na trakčním vedením

Porucha trakčního vedení zastavila ráno provoz na trati mezi Prahou a Berounem. Omezení se dotklo desítek spojů, několik rychlíků a expresních vlaků nejelo. Na svém webu to uvedly České dráhy (ČD). Před 07:00 začaly vlaky jezdit po jedné ze dvou kolejí, cestující ale musí počítat se zpožděním.

Provoz byl zcela přerušen asi dvě hodiny. Podle ČD potrvá omezení na trati zhruba do 09:00, čas je ale pouze orientační. "Termín obnovení provozu bude aktualizován dle vývoje opravných prací," uvedl dopravce.

Mezi Dobřichovicemi a Radotínem jezdí i po zprovoznění jedné koleje náhradní autobusy. Pražská integrovaná doprava (PID) ale uvedla na svém twitteru, že se autobusy zcela zaplní již v Dobřichovicích."V dalších stanicích již není kapacita. Stále se však snažíme zařídit další autobusy," uvedl PID. Náhradní autobusy nezastavují ve Všenorech. Cestující mezi Berounem a Prahou by podle PID měli využít také linku S6 přes Rudnou a autobus 380 přes Rudnou na Zličín.

"Alternativa je také linka 448 z Dobřichovic do Mníšku a dále autobusy 3xx na Smíchov," uvedl PID. Z Černošic lze také přejít do Dolních Černošic na linku 243 do Lipenců a dále jet linkou 241 na Smíchov.