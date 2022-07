V pondělí bude v Česku přes 31 stupňů, dál hrozí požáry

Horké počasí v zemi přetrvává od úterý. V posledních dnech panovalo hlavně na Moravě a ve Slezsku - například ve Strážnici na Hodonínsku teploty ve čtvrtek dosahovaly 37,3 stupně Celsia. V západní časti republiky bylo o něco chladněji a v sobotu se tam vyskytly i bouřky. V neděli teploty opět překračovaly tropickou třicítku, rekordní hodnoty však stanice nezaznamenaly.

Kvůli delšímu vedru a suchu Česko bojuje s několika požáry. V Národním parku České Švýcarsko vzplál les v neděli ráno a hoří zde na více než třech hektarech. Hasiči v neděli zasahovali u několika požárů ve volné přírodě také v Královéhradeckém kraji, kde plameny zachvátily pole, les a travní porost. Ohně zatím nezpůsobily větší škody a obešly se bez zranění.

Při horkém počasí odborníci doporučují lidem pít dostatek nealkoholických nápojů a omezit pohyb hlavně kolem poledne a odpoledne. Varují rovněž před úpalem a úžehem a rychlými přechody mezi klimatizovanými a rozpálenými prostory. Ve stínu a v klidu by měli zůstávat zejména lidé se zdravotními obtížemi, senioři a malé děti. Zároveň by motoristé v rozpálených autech ani na krátkou dobu neměli nechávat děti a zvířata.

To, co dnes zažíváme, nejsou normální letní teploty. Posledních 15 let hovoří naprosto jednoznačně, vlny veder způsobují skleníkové plyny v atmosféře. | Video: Martin Veselovský