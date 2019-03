V Labi a Vltavě jsou mikroplasty. Devět z deseti vzorků obsahovalo vlákna nebo úlomky

Devět z deseti vzorků vody z Vltavy a Labe obsahovalo mikroplasty. Loni v září je odebrala organizace Greenpeace v Praze, Ústí nad Labem a Hřensku na Děčínsku. Nejvíce mikroplastů bylo ve vodě odebrané poblíž výpusti čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem-Neštěmicích.

Většina vzorků obsahovala mezi jedním a čtyřmi syntetickými vlákny nebo fragmenty. Zhruba polovina z nich byly mikroplasty, zbytek byla většinou průmyslově upravená celulózová vlákna. V litrovém vzorku odebraném v Neštěmicích bylo 18 kusů. Průměrná koncentrace 3,7 mikroplastových částic na litr koresponduje podle Greenpeace s výsledky podobných studí ze zahraničí. Ve čtvrtek o tom informoval Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Pro lepší identifikaci materiálu jednotlivých vláken a fragmentů byla použita pro analýzu vzorků infračervená spektroskopie, obecně označovaná micro FT-IR. Analýzu dělala laboratoř Greenpeace na univerzitě v britském Exeteru.

"Na první pohled se může zdát 3,7 miniaturních plastových částic na litr jako zanedbatelné číslo, ale při vědomí, že v průměru každou sekundu proteče v Labi na česko-německé hranici 308 000 litrů vody, to znamená, že denně mohou z Česka proudit směrem k Severnímu moři až desítky miliard mikroplastových vláken a částic," uvedl Jan Freidinger z Greenpeace.

Vědci podle zprávy Greenpeace předpokládají, že v oceánech je 1,4 trilionu plastových mikrovláken, na každého člověka na planetě tak připadá 200 milionů mikrovláken. Ohrožují nejen mořské živočichy, kteří si je pletou s potravou, ale dostávají se i do trávicího ústrojí lidí.

Evropská unie se nyní chystá omezit mikroplasty vědomě přidávané do výrobků. Omezení mikroplastů by mělo začít platit v roce 2020. Má zamezit vzniku až 400 000 tun plastového odpadu, který by jinak v následujících dvaceti letech skončil v přírodě.

