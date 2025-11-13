Domácí

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

ČTK ČTK
před 10 minutami
Lidé se od čtvrtka mohou loučit se zemřelým kardinálem Dominikem Dukou v kostele Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě. Od čtvrtečních 12:00 do 21:00 a v pátek mezi 13:00 a 16:00 v něm katolická církev vystaví rakev s kardinálovým tělem.
Foto: Economia

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů včetně prezidenta Petra Pavla a jeho předchůdců Miloše Zemana a Václava Klause. Informoval o tom mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Související

Proč Havel Dominiku Dukovi ve vězení vykal? A o čem vedl Duka debaty se Zemanem?

Vojtěch Mátl

Smyslem vystavení kardinálova těla je dát příležitost příchozím k modlitbám. Vystavování těla v kostele Všech svatých ukončí v pátek po 18:00 nešpory, tedy večerní modlitby širšího kolegia kněžích.

V sobotu bude následovat rekviem s pohřebními obřady, které povedou arcibiskup Jan Graubner a papežský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Zazní smuteční řeči a rovněž Rekviem b-moll Antonína Dvořáka. Poté má kardinálovo tělo spočinout v Arcibiskupské kapli katedrály.

Vystavení těla zesnulého kardinála k modlitbám příchozích má dlouhou tradici. V katedrále svatého Víta bylo v roce 1992 vystaveno před pohřbem tělo kardinála Františka Tomáška. V Olomouci se v roce 2010 vystavovalo po převozu z Říma tělo zemřelého kardinála a teologa Tomáše Špidlíka.

V roce 2017 církev vystavila k modlitbám tělo zesnulého kardinála Miloslava Vlka v katedrále svatého Víta jeden den a druhý den v kostele svatého Benedikta na Hradčanském náměstí.

Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let.

 
Mohlo by vás zajímat

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

Špičkové zbraně míří do Česka. Armáda pro ně nezvládla postavit garáže

Špičkové zbraně míří do Česka. Armáda pro ně nezvládla postavit garáže

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT
domácí Aktuálně.cz Obsah církev Dominik Duka pieta

Právě se děje

před 10 minutami
Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů.
před 1 hodinou
"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
před 1 hodinou
"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte.
před 1 hodinou
“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Přichází to v nejméně vhodný čas. Eroduje podpora ve státě, který je klíčovým hubem pro západní dodávky Ukrajině.
před 1 hodinou
Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske byl při prvním pobytu ve Spartě nekompromisní. Teď kolem horké kaše kouč kličkuje.
před 1 hodinou
"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

Začalo to jako obyčejná viróza, nakonec šlo o žloutenku typu A. Dva pacienti otevřeně promluvili o svých zkušenostech s nemocí, která se šíří Českem.
před 1 hodinou

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Prohlédnout si 20 fotografií
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Další zprávy