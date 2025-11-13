Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů včetně prezidenta Petra Pavla a jeho předchůdců Miloše Zemana a Václava Klause. Informoval o tom mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.
Smyslem vystavení kardinálova těla je dát příležitost příchozím k modlitbám. Vystavování těla v kostele Všech svatých ukončí v pátek po 18:00 nešpory, tedy večerní modlitby širšího kolegia kněžích.
V sobotu bude následovat rekviem s pohřebními obřady, které povedou arcibiskup Jan Graubner a papežský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Zazní smuteční řeči a rovněž Rekviem b-moll Antonína Dvořáka. Poté má kardinálovo tělo spočinout v Arcibiskupské kapli katedrály.
Vystavení těla zesnulého kardinála k modlitbám příchozích má dlouhou tradici. V katedrále svatého Víta bylo v roce 1992 vystaveno před pohřbem tělo kardinála Františka Tomáška. V Olomouci se v roce 2010 vystavovalo po převozu z Říma tělo zemřelého kardinála a teologa Tomáše Špidlíka.
V roce 2017 církev vystavila k modlitbám tělo zesnulého kardinála Miloslava Vlka v katedrále svatého Víta jeden den a druhý den v kostele svatého Benedikta na Hradčanském náměstí.
Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let.