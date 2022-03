V Česku vlastní byty rodiče ruského ministra i ocelářský oligarcha s řádem od Putina

Stamilionové majetky prominentů režimu Vladimira Putina v Česku zmapovaly Aktuálně.cz a HN. Byty zde vlastní osmdesátiletí rodiče ministra školství, jehož úřad nyní cílí válečnou propagandu o Ukrajině na miliony ruských dětí. Vilu v Karlových Varech má zase vyznamenaný ocelářský magnát, společník Romana Abramoviče. Sankcionovaní zatím nejsou, přestože mají k Putinovi blízko.

Sedmačtyřicetiletý Sergej Kravcov je ruským ministrem školství už dva roky. Právě jeho úřad rozeslal počátkem března všem ruským školám instrukce, jak mají děti učit o válce na Ukrajině. Nařizuje, aby učitelé nemluvili o válce, ale o speciální operaci, kterou se Rusko brání nacistům ovládajícím Ukrajinu a také agresivnímu NATO. Ve školách se místo běžných předmětů konají hodiny, na nichž učitelé kremelskou propagandu dětem vštěpují.

Pro Kravcova je ministerská funkce vrcholem dosavadní kariéry. S tím, jak ve své zemi stoupal výš, nakupovali jeho rodiče v Česku podle zjištění Aktuálně.cz a Hospodářských novin další a další nemovitosti. Samotným politikům a vysoce postaveným úředníkům to ruské zákony v zahraničí zakazují. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dokonce loni prohlásil, že v Česku, které je na seznamu nepřátel Ruska, žádní vysocí úředníci majetky nemají.

Skutečnost je ale jiná. Kravcovova rodina a další prominenti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina vlastní v Česku nemovitosti za stamiliony korun. Ministrovy příbuzné pomohl redaktorům identifikovat ruský novinář Michail Maglov, který se dlouhodobě věnuje odhalování majetků vlivných Rusů ve světě.

Zda proti majetkům ruských prominentů české úřady zakročí, zatím vláda řeší. Ministerstvo financí uvedlo, že Finančně analytický úřad zmrazil v zemi účty ruským zákonodárcům.

Místo počítačů karlovarské byty

Kravcovovi rodiče, Alla Kravcovová a Sergej Braun, vlastnili do roku 2020 karlovarskou firmu ULTRA computers, jejich syn v Česku jako dlouholetý vysoce postavený úředník podnikat nesměl. Původně se také jmenoval Braun, jméno své matky si vzal až v roce 2010, ukázalo pátrání ruského investigativního novináře Sergeje Ježova.

Firma, v níž figuroval i ministrův bratr Jurij Braun, se podle dostupných záznamů prodejem počítačů nezabývala, přestože na to její název ukazoval. Nakupovala nemovitosti, které pak končily v osobním vlastnictví Kravcovových příbuzných. To byl případ trojice bytů v Karlových Varech. Poslední z nich rodina od své firmy odkoupila v roce 2019, když bylo ministrově otci 80 let. Další byt ve městě manželé koupili už roce 2012, přímo na sebe.

V roce 2015 si za milion korun koupili v Bečově nad Teplou chatu s 1500 čtverečních metrů pozemků. Město je známé díky románskému relikviáři svatého Maura - po korunovačních klenotech druhé nejcennější památce v Česku. Pozemky, které rodina vlastní, leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Související Firmě prezidentova poradce Martina Nejedlého někdo opakovaně půjčoval desítky milionů

Z firmy dnes zůstala jen prázdná schránka, která už prošla likvidací. Ani jednoho z manželů se redakci kontaktovat nepodařilo. Jako adresu uvádějí oba v katastru nemovitostí právě jeden z karlovarských bytů.

Putinův blízký oligarcha z juda

Krátce po ruské invazi na Ukrajinu zbavila Mezinárodní judistická federace Vladimira Putina čestných funkcí ve svém čele. Dlouholetý judista byl honorárním prezidentem a ambasadorem. Mezi judisty ale patří i řada lidí na důležitých postech v Putinově okolí, například ministr obrany Sergej Šojgu. Nebo oligarcha Alexander Abramov, který je spolumajitelem ocelářského a těžařského gigantu Evraz.

V minulých dnech k jeho novozélandským majetkům vyplula flotila lodí a loděk. Vezla lidskoprávní aktivisty, kteří žádají obstavení tamních Abramovových nemovitostí. Jeho majetek odhaduje magazín Forbes v přepočtu na 128 miliard korun. Od Putina dostal oligarcha vyznamenání za zásluhy a Spojené státy ho zařadily na Putinův seznam, tedy do výčtu prominentů, kteří mají k ruskému prezidentovi nejblíže.

Podle zjištění Aktuálně.cz a HN spoluvlastní Abramov v Karlových Varech secesní vilu Margareta. Anton Pupp, spoluzakladatel místního Grandhotelu Pupp, ji kdysi věnoval své dceři k osmnáctým narozeninám. Měl v ní svatbu generál Andrej Vlasov, sovětský generál, který se za druhé světové války postavil po bok německých vojsk. A bydlel tady maršál Ivan Koněv, který se podílel na osvobození Československa od nacistů i na krvavém potlačení maďarského protikomunistického povstání v roce 1956.

Vilu s více než tisícem čtverečních metrů obytného prostoru teď vlastní firma, která podle obchodního rejstříku patří z poloviny Abramovovi. Ze druhé pak místopředsedovi Ruské judistické federace Michailu Čerkasovovi, který má v Rusku jednu z velkých stavebních firem a je obchodním partnerem Putinova přítele a dalšího judistického funkcionáře Arkadije Rotenberga.

Původně budovu koupila v roce 2008 za 118 milionů korun firma napsaná na vlastníky v daňových rájích na Kypru a Britských Panenských ostrovech. Zmínění miliardáři formu převzali v červnu 2019, podíly v ní získali dohromady za pouhých 200 tisíc korun. Chátrající vilu se teď pokoušejí prodat, aktuální cena nabídky je 129 milionů korun.

Spojenec z luxusního resortu ve Švýcarsku

Ruské občany, kteří si nakoupili nemovitosti v zahraničí, označil Putin v minulém týdnu za zrádce a pátou kolonu. "Mentálně jsou tam, nejsou tady, s naším lidem, s Ruskem," prohlásil ve svém projevu. Abramov, kterého vyznamenal, přitom podle českého obchodního rejstříku uvádí jako bydliště švýcarské letovisko Svatý Mořic.

Ocelářská společnost Evraz sídlí ve Velké Británii a dceřinou firmu má i v Česku. Ta měla podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2020 obrat téměř dvě miliardy korun. Jedním ze spoluvlastníků gigantu je další oligarcha Roman Abramovič, který čelí v Británii sankcím kvůli podezření, že Evraz vyrábí ocel na ruské tanky. Tamní vláda proto Abramovičovi obstavila akcie firmy i fotbalový klub Chelsea, úřadujícího vítěze Ligy mistrů.

Samotná firma Evraz vydala minulý týden prohlášení, že "je znepokojena a zarmoucena ukrajinsko-ruským konfliktem a doufá v mírové řešení". Nepovažuje se za firmu ovládanou Rusy, a nemají se proto na ni vztahovat evropské sankce. O svých velkých akcionářích Abramovovi a Abramovičovi napsala, že si nemůže být jistá jejich propojením s Ruskem.

Právě k Abramovovi vedou stopy luxusního developerského projektu Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy. O areálu, kde nyní finišuje první část výstavby, to uvedl server Seznam Zprávy. Developerské projekty mají v Česku i další Putinovi blízcí. Čečenští miliardáři Mavlit a Musa Bažajevovi investují do developerského projektu u ruzyňského Letiště Václava Havla. Mavlit v Česku podniká, vystupoval tu také jako Putinův důvěrník. Jeho bratr Musa loni od hlavy ruského státu obdržel státní vyznamenání.

Jihočeský domek dcery Putinova poslance

Nový dům v jihočeské vsi Římov stojí jen 300 metrů od stejnojmenné vodní nádrže, odkud berou pitnou vodu České Budějovice. I s pozemkem o výměře 1600 čtverečních metrů vlastní domek Ekaterina Loginová, která se podle kupní smlouvy jmenovala dříve Timčenko. Její otec Vjačeslav Timčenko je v Moskvě poslancem za vládní stranu Jednotné Rusko a obhájcem ruské agresivní politiky vůči Ukrajině.

Související Za zabavené roušky Hamáček vyplatil 26 milionů advokátům blízkým ruským oligarchům

"Krym je od dnešního dne třeba považovat za součást Ruska," citovala ho média v roce 2014, kdy Rusko do té doby ukrajinský poloostrov anektovalo. Timčenko byl tehdy místopředsedou poslanecké frakce Jednotného Ruska. Právě za tuto stranu Putin v prezidentských volbách úspěšně kandidoval.

Poslancově dceři ale jihočeský dům patří teprve od loňského prosince. Původně ho od developera v roce 2007 koupila firma Inter - Veka, kterou vlastnil přímo Timčenko. Na nákup tehdy firmě půjčil zhruba šest milionů korun, šestinásobek tehdy přiznávaného ročního platu. Loginová dům odkoupila od firmy, smlouva připouští, že to mohla udělat zápočtem dluhů, nikoliv zasláním peněz. Firma je nyní v likvidaci.

Malostranský byt pro výrobce raketometů

Na dohled od Karlova mostu v Praze má zase byt Vagaršak Sarksjan, dlouholetý výkonný ředitel Motovilichinských závodů v Permu. Zbrojovky, odkud pocházejí raketomety Tornado, které nyní masivně ostřelují ukrajinská města. Zastupitel Permského kraje si byt pořídil s manželkou Světlanou v roce 2011. V přízemí domu sídlí restaurace řetězce McDonald's, který se v reakci na invazi z Ruska stáhl.

Nemovitost stála Sarksjana zhruba devět milionů korun, tedy jeho roční plat. Politik měl tehdy podíl v české společnosti Spektrum-Novum a povolení k pobytu, což ruské zákony zakazují. Permská prokuratura kvůli tomu zahájila trestní stíhání, pak ho ale zastavila.

Bez výsledku skončilo i stíhání za zpronevěru v Motovilichinských závodech. Sarksjan vlastnil 15 procent podniku a byl podezřelý, že z jeho účtu půjčoval peníze svým dalším firmám a nevracel je. Podnik je nyní v likvidaci.

O tom, jaký postup k nemovitostem ruských prominentů zvolí české úřady, zatím vláda jedná. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS v minulém týdnu uvedl, že některá opatření už stát udělal. "Některé majetky a účty jsme už zmrazili. Současně debatujeme o tom, že bychom případně přidali nějaké sankce ze strany České republiky," oznámil s odkazem na zmražení účtů ruských poslanců.

FAÚ se v tuto chvíli zabývá financemi několika osob a subjektů na sankčních seznamech #EU v řádu stovek miliónů korun. Mezi osobami v hledáčku FAÚ je např. poslanec ruské Státní dumy či manželka dalšího poslance této dolní komory parlamentu 🇷🇺 — Ministerstvo financí ČR (@MinFinCZ) March 9, 2022