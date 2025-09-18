Domácí

V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

před 1 hodinou
Česko zažije v závěru týdne babí léto, bude slunečno a teploty se přiblíží k 30 stupňům Celsia, meteorologové nevylučují, že někde dosáhnou tropické třicítky. Změnu v charakteru počasí očekávají na přelomu týdnů, v neděli odpoledne a večer se to na západě Čech už projeví zvětšenou oblačností a výjimečnou přeháňkou. Začne se setrvale ochlazovat.
Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu a jeho vyjádření na facebooku.

Během čtvrtečního dne se podle meteorologů začne postupně od jihozápadu vyjasňovat.

"Od pátku až do neděle nás pak čeká stabilní a velmi teplé počasí. Rána sice budou už typicky zářijově chladná - výjimečně v údolích i s mlhou a teplotami i kolem šesti stupňů Celsia, odpoledne bude ale více či méně slunečno a velmi teplo," uvedli meteorologové.

V pátek se nejvyšší odpolední teploty dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia, v sobotu se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia a v neděli mezi 24 až 28 stupni. "Víkend tak bude na řadě míst doslova teplotně letní, a kdoví, zda někde nenaměříme i tropickou teplotu. Zcela vyloučeno to není," dodali meteorologové.

V příštím týdnu vystřídá stabilní počasí velká oblačnost s občasnými přeháňkami nebo deštěm a teplotami pod 20 stupňů Celsia, v druhé polovině týdne podle meteorologů možná i pod 15 stupňů Celsia. "Míra ochlazování zatím není zcela jasná," dodali. Zpočátku týdne jsou možné i bouřky.

 
