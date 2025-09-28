Domácí

Úřad pro prevenci korupce místo úřadu pro hospodaření stran. Plán spadne pod stůl

Vznik nového Úřadu pro prevenci korupce a střetu zájmů navrhl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Úřad má vzniknout přeměnou z nynějšího Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a má získat nové pravomoci. Svůj návrh nového zákona předložil ve Sněmovně zhruba týden před sněmovními volbami. Současná sněmovna už ho zcela jistě neprojedná.
Pirátský poslanec Jakub Michálek.

Michálek v důvodové zprávě uvádí, že transformace nynějšího úřadu pro dohled nad hospodařením stran má přinést věcné rozšíření jeho působnosti. Cílem má být vznik nestranné a odborné autority, která ponese ucelenou odpovědnost za prevenci korupce a střetu zájmů a bude vůči vrcholným orgánům výkonné moci institucionálně nezávislá. Veškeré klíčové protikorupční agendy, kam zařadil financování politických stran a politických hnutí, střet zájmů, ochranu oznamovatelů a regulaci lobbování, by vykonával jeden nezávislý ústřední správní úřad.

