Úřad pro prevenci korupce místo úřadu pro hospodaření stran. Plán spadne pod stůl

Michálek v důvodové zprávě uvádí, že transformace nynějšího úřadu pro dohled nad hospodařením stran má přinést věcné rozšíření jeho působnosti. Cílem má být vznik nestranné a odborné autority, která ponese ucelenou odpovědnost za prevenci korupce a střetu zájmů a bude vůči vrcholným orgánům výkonné moci institucionálně nezávislá. Veškeré klíčové protikorupční agendy, kam zařadil financování politických stran a politických hnutí, střet zájmů, ochranu oznamovatelů a regulaci lobbování, by vykonával jeden nezávislý ústřední správní úřad.
Od ministerstva spravedlnosti by nový transformovaný úřad převzal agendu týkající se lobbingu, střetu zájmů a ochrany oznamovatelů. Úřad má také projednávat některé přestupky. Náklady na vznik úřadu Michálek přímo neuvádí, i když jednorázové náklady například na integraci systémů připouští, ale předpokládá u řady agend přesun peněz i lidí z dosavadních pracovišť. Předpokládá také, že nové uspořádání přinese i úspory.
"Pirátskými transformacemi jednotlivých úřadů se budu zabývat až po volbách. Nic z toho, do čeho se pustili na centrální (o pražské ani nemluvě) úrovni, žádné závratné výsledky nepřineslo," sdělil na dotaz ČTK předseda klubu ODS Marek Benda. "Já velmi často vidím jejich titulky, ale skoro nikdy výsledky," dodal. "A kolik Pirátů tam najde nové zaměstnání?" reagoval stínový ministr spravedlnosti ANO Radek Vondráček. Další úřad tento stát nepotřebuje, míní.
Michálkův návrh nyní dostane k projednání vláda. Na stanovisko má 30 dní.