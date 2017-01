Model z Lidlu: V metru slýchávám zlé poznámky, v práci to bylo prvně. Situaci změnila migrační krize

před 24 minutami

Německý model senegalského původu Alpha Dia nechtěně vyvolal v minulém týdnu v Česku pozdvižení poté, co se objevil v letáku Lidlu. V e-mailovém rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že se setkává s projevy rasismu na ulici, při práci se mu to ale nikdy předtím nestalo. Zároveň upozornil na to, že postoj k rasismu se změnil po začátku migrační krize. "Opravdu si ale lidé myslí, že migrace začala až v roce 2013?" ptá se čtyřiadvacetiletý model, který je nyní pracovně v Miláně.

Jak jste se o humbuku, který vyvolal leták Lidlu s vaší fotografií, dozvěděl?

Alpha Dia Čtyřiadvacetiletý Alpha Dia se narodil v západoafrickém Senegalu. Do německého Hamburku se přestěhoval v roce 2003. Modelingu se začal věnovat ve svých jednadvaceti letech, jeho největší zakázky byly pro značku Prada, Iceberg, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli nebo Nike.

Přítelkyně mi poslala screenshot z facebookové stránky Lidlu.

Jak jste se cítil?

Byl jsem šokován tím, že se takové reakce objevují i v roce 2017. Při své práci se potkávám s lidmi z celého světa a také z Česka. A pokud se tito Češi bojí "zániku bílé rasy", nejspíš si to mohou myslet i někteří Němci a lidé z dalších zemí.

Zažil jste už někdy podobný rasistický útok?

Nikdy jsem se s podobným rasistickým útokem nesetkal při své práci, ale v každodenním životě mám někdy pocit, že mě posuzují podle barvy pleti. Například v metru občas zaznamenám nepříjmené pohledy a často slýchávám i zlé poznámky.

alpha_dia_ : In light of current events, Modelwerk does not condone any kind of discrimination. We proudly see ourselves as an agency with a high diversity, regardless of race and nationality. Modelwerk is happy to be representing Alpha Dia @alpha_dia_ who is an internationally succesful model. _____________________ Aus aktuellem Anlass, Modelwerk arbeitet mit Models unterschiedlicher Nationalität und Hautfarbe zusammen und distanziert sich von jeglicher Form der Diskriminierung! Wir sind froh Alpha Dia @alpha_dia_ als sehr international erfolgreiches Model zu vertreten.

Proč podle vás Češi či Evropané takový postoj k černochům zaujímají?

Říkat, že Češi či Evropané reagují na černošské modely tímto způsobem, je zobecňující a není to správné. V tomto případě pár Čechů ostře reagovalo na moji fotku, což sice bylo velmi nešťastné, ale nereprezentuje to názor většiny Čechů a Evropanů.

Cítíte se nyní rasistickými útoky více ohrožen?

Nemyslím si, že bych se měl cítit víc ohrožen než kdokoliv jiný. Ve světě se útočí nejen na černochy, ale i proti Hispáncům, homosexuálům, Asijcům a dalším menšinám. Nikdo by se ale neměl cítil ohrožený a mít strach. Měli bychom se pokusit o to, aby byl život pro všechny bezpečnější a jednodušší.

Máte pocit, že rasistická situace v Evropě se vyostřila kvůli migrační krizi?

Ano, myslím si, že migrační krize situaci kolem rasismu změnila. Ale někdy se sám sebe ptám: Opravdu si lidé myslí, že migrace začala až v roce 2013?

Dostal jste nějaké reakce od Čechů?

Po tom, k čemu došlo na Facebooku, jsem od lidí z Česka dostal spoustu pozitivní zpráv. Jsem za ně velmi vděčný, nikdy jsem tolik vzkazů vyjadřujících podporu nedostal.

Kontaktovala vás společnost Lidl?

Lidl se k tomu veřejně vyjádřil.

autor: Barbora Němcová