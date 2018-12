U pražského Národního muzea se tvoří dlouhé fronty, lidé chtějí stihnout vstup zdarma

Před nově zrekonstruovanou budovou Národního muzea v Praze se tvoří o posledním víkendu v roce dlouhé fronty. Lidé chtějí ještě stihnout bezplatný vstup. Čekací doba u vchodu se nyní pohybuje mezi hodinou a hodinou a půl.

"Samozřejmě ten zájem je vyšší, nepřipisovala bych to ale pouze tomu, že bude do konce roku vstupné zdarma, jistě v tom hrají roli i vánoční svátky, kdy má spousta lidí volno a chodí za kulturou," řekla Aktuálně.cz mluvčí muzea Kristina Kvapilová."Fronty jsou nyní ale o něco větší, než obvykle o víkendu bývají. Čekací doba je zhruba hodinu až hodinu a půl," dodala.

O tom, že by volný vstup do historické budovy Národního muzea prodloužilo do ledna, vedení neuvažuje. "Od druhého ledna začne platit nový ceník i otevírací doba," doplnila mluvčí. Zdarma tak mohou návštěvníci muzeum navštívit až do konce roku od deseti do devatenácti hodin.

Historická budova se otevřela veřejnosti poprvé po sedmi letech rozsáhlé rekonstrukce v neděli 28. října u příležitosti stého výročí založení Československa. Závěrečná fáze oprav stále probíhá, kompletně by měla být dokončena v únoru příštího roku.

Poprvé v historii na ní návštěvníci mohou spatřit zcela jedinečný soubor nejvýznamnějších dokumentů našich dějin, jako jsou originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod nebo Deklaraci Hácha - Hitler, jejímž podpisem byla ukončena existence meziválečného Československa.

K vidění je také výstava 2×100, která připomíná další jubileum - dvousetletou existenci Národního muzea. Dvě stovky exponátů vystavených na výstavě patří mezi nejvýznamnější a nejzajímavější z více než 20 milionů sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje a uchovává.

VIDEO: Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy Národního muzea v Praze.