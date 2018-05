U Humpolce se převrátil kamion, dálnice D1 je ve směru na Prahu neprůjezdná

před 1 hodinou

Dálnice D1 směrem na Prahu je neprůjezdná kvůli nehodě nákladního auta na 102. kilometru. Převrátilo se a zasahuje do obou jízdních pruhů, řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Nehoda se stala v dálničním úseku mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem. Policie odklání dopravu z dálnice na 112. kilometru u Jihlavy. Auta jezdí přes Havlíčkův Brod a na D1 se vrací v Humpolci na 90. kilometru. Policie dostala informaci o nehodě nákladního auta s hmotností do 7,5 tuny kolem 11:30. Alkohol u řidiče policisté dechovou zkouškou nezjistili, neměl by být vážněji zraněný. Zatím není jasné, kdy bude dálnice zprůjezdněna. K nehodě vyjeli i hasiči z Jihlavy, Pelhřimova a Humpolce.

