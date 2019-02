Souboj o post šéfa lidovců: Bartošek a Výborný mají nejblíž k ODS, Jurečka ke STAN

S blížící se volbou nového předsedy KDU-ČSL po končícím Pavlu Bělobrádkovi se začínají ukazovat rozdíly mezi trojicí kandidátů na předsedu. Zatímco dvojice místopředsedů Marian Jurečka a Jan Bartošek poukazují na své zkušenosti s letitým pohybem ve vysoké politice i ve straně, Výborný ukazuje jako svou přednost to, že přichází jako člověk nedotčený minulostí.

Rozdíly mezi třemi kandidáty dobře ukázala jejich pondělní večerní debata. A to hlavně ve chvíli, kdy mluvili o možné spolupráci s jinými stranami ve volbách do sněmovny v roce 2021. Ukázalo se, že ji nevylučují, ale mají poněkud odlišné preference.

"Ve straně musí proběhnout debata, jestli půjdeme vlastní cestou jako samostatná značka, anebo otevřeme diskusi pro přípravu širší platformy, která bude mít potenciál mít premiéra," prohlásil Bartošek. Na doplňující otázku Aktuálně.cz, se kterou stranou by si spolupráci uměl nejlépe představit, jmenoval ODS a následně STAN.

To Marian Jurečka uvedl jako nejbližší stranu Starosty a nezávislé. "Zrovna dnes jsme měli dvouhodinové společné jednání krajského klubu zastupitelů za KDU-ČSL a za STAN. Na krajské úrovni spolupracujeme už dva roky, a když diskutujeme odbornou problematiku, tak se z 90 procent shodujeme," řekl Jurečka a dodal, že to zmiňuje i s vědomím toho, že příští rok jsou krajské volby.

Nevyloučil možnou koalici s jinou stranou, ale upozorňoval, že takové řešení má mnoho překážel, což se ukázalo už před volbami v roce 2017. Jurečka, stejně jako někteří další lidovci podporoval volební spolupráci se STAN, vše k tomu směřovalo, ale lidovci nakonec ustoupili. I proto nyní Jurečka říká: "Pokud o nějaké spolupráci s jinou stranou nebude přesvědčeno alespoň 80 procent členské základny KDU-ČSL, tak bych do toho nešel. Udělali jsme maximum pro koalici se STAN a přesto se to nepodařilo."

Občanskou demokratickou stranu jmenoval na prvním místě kromě Bartoška také Marek Výborný, který ale pro změnu jmenoval jako další stranu TOP 09 a až potom STAN. "Ale primárně se musíme soustředit na to, abychom dokázali vybudovat takovou značku, která dokáže oslovit alespoň 10 procent voličů," dodal Výborný, který o možné spolupráci s jinými partajemi mluvil nejméně.

Podle jeho slov by právě KDU-ČSL měla být integrující silou konzervativních stran a upozorňoval, že tomu tak je částečně už nyní v evropských volbách. "Co bude před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021, to řešme po krajských a senátních volbách," sdělil.

Trojice se částečně lišila také v tom, koho by označila za nejlepšího předsedu vlády po roce 1989 s výjimkou dřívějšího předsedy české vlády Petra Pitharta, který je členem KDU-ČSL. Jurečka a Bartošek vzpomněli Bohuslava Sobotku, Výborný Vladimíra Špidlu. Naopak všichni tři se shodli v tom, že pokud bude kandidovat na prezidenta současný senátor Pavel Fischer, který už to avizoval, tak ho lidovečtí kandidáti na předsedu budou podporovat.

Vypustit z názvu strany slovo křesťanská? Raději ne

Mimochodem, Bartošek upozornil také na to, že v KDU-ČSL se diskutuje o tom, jestli by se neměla vrátit k názvu lidová strana, ovšem ani jeden z kandidátů se pro tuto změnu nevyslovil, naopak zdůrazňovali, jak je pro ně důležité, že v názvu slovo křesťanská je.

Nejvíce pro to "horoval" Výborný. "V žádném případě nejsem pro změnu. Kořeny naší strany vyrůstají z hodnot židovsko-křesťanské kultury a civilizace. Kdybychom tyto hodnoty opustili, znamenalo by to tyto kořeny useknout. Kdo jiný by měl hájit tyto hodnoty než KDU-ČSL?" ptal se.

Tři kandidáti Marian Jurečka je už léta prvním místopředsedou končícího šéfa Pavla Bělobrádka a navíc má čtyřleté zkušenosti z postu ministra zemědělství. Jan Bartošek si počíná výrazně jako předseda poslaneckého klubu, často se vyjadřuje k otázkám bezpečnosti - což je téma, které často hýbe Českem i Evropou. Marek Výborný má nejméně politických zkušeností a ze všech tří je ve sněmovně nejkratší dobu. Poslancem se stal na podzim roku 2017. Hodně se věnoval například novele insolvenčního zákona, která dává lidem větší šanci na oddlužení. Kandidaturu zvažoval senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který ale minulý týden oznámil, že má příliš mnoho práce v regionu. V současnosti se snaží prosadit například stavbu zcela nové nemocnice, což se ale nelíbí řadě oponentů.

Podobně reagoval také Jurečka, který tvrdil, že se ptá při setkání se studenty, jestli jim nepřijde něco zbytečné v křesťanském desateru. "Říkám jim, ukažte mi jeden takový bod. Nikdy se nestalo, že by nějaký ukázali," říká Jurečka, který nevidí nic špatného ve zmínce o křesťanství v názvu strany.

"Jestliže křesťanství vychází z desatera a desatero je základ morálky v celé západní společnosti, tak to není nic špatného… Pokud bychom se přejmenovali, tak nás lidé budou brát jako lidovce, i kdybychom to káčko (křesťanství) odmazali, tak to ničemu nepomůže," soudí Jurečka.

Bartošek je také pro zachování současného názvu, nicméně připustil, že jde o téma, o němž by se debatovat mělo. "Tato diskuse probíhá. Situace na Moravě je odlišná než v českých krajích. A my se musíme pobavit, co od toho (případné změny názvu) očekáváme. Že nám to nasype 10, 15, 20 procent? To se nenaplní. Co prodává? Silná značka, kvalitní témata, kvalitní lidi. To je to, co prodává, ne že si změníte značku," míní Bartošek.

Musíme otevřít okno a usmát se

Určité rozdíly mezi těmito kandidáty, kteří se jinak v mnoha věcech shodují, jsou patrné v jejich představách, co by dělali po zvolení předsedou. Každý z nich totiž klade důraz na něco jiného.

Jan Bartošek hodně mluvil o tom, že by KDU-ČSL měla zvětšit počet témat, kterým se věnuje. "V případě, že budu předseda, tak zřídím odbornou expertní ekonomickou skupinu a posílím kompetence lidové strany v oblasti ekonomiky, dopravy, průmyslu, a podpory malého a středního podnikání," oznámil.

"A co považuji za klíčové, musíme vyrazit za lidmi do regionů, musíme mnohem více komunikovat s členskou základnou a musíme se také mnohem víc otevřít veřejnosti. Musíme otevřít okno, nadechnout se vzduchu, usmát se a nabrat nový vítr do plachet," prohlásil Bartošek.

Marek Výborný by chtěl jako předseda od straníků z regionů co nejdříve jména kandidátů do voleb v roce 2020 i 2021. "Budu-li předsedou, tak chci, aby každý kraj si dokázal už nyní vydefinovat lídry a další kandidáty do Poslanecké sněmovny. Každý kraj musí mít také jasno, kdo bude příštím primátorem statutárních měst, každý kraj musí mít jasno, kdo bude lídrem na hejtmana, a je potřeba pracovat i na volbách do Senátu," sdělil svou představu a za klíčovou prioritu označil téma vzdělávání.

Marian Jurečka neřekl, jaké první kroky by udělal, ale několikrát opakoval, že strana musí mít srozumitelný program pro všechny skupiny obyvatel, kterému lidé uvěří. "Rozhodně máme na víc. Pokud je tady křesťansko-demokratický volič, tak ten je připravený dát nám i dvojciferný výsledek, pokud bude náš program srozumitelný a bude s dobrou kampaní. Musíme být uvěřitelní," tvrdí Jurečka, který se přimlouvá i za to, aby lidovci hledali své volební kandidáty také mezi nestraníky.

Chceme do vedení ženu, patrně senátorku Jelínkovou

Kdo nakonec bude předsedou, se ukáže na sjezdu 29. a 30. března v Brně. Pokud by vyhrál Marian Jurečka nebo Jan Bartošek, Výborný tvrdí, že by mu to nijak zvlášť nevadilo a spal by klidně. Stejně tak zareagoval Bartošek na možnost, že vyhraje někdo ze zbývající dvojice. Jiný pocit by ale prožíval Jurečka. "Kdybych měl říci to co oni, potom bych tady nemohl stát," odpověděl při pondělní podvečerní debatě na dotaz Aktuálně.cz.

Pokud jde o místa ve vedení strany, Jurečka uvedl, že v případě zvolení by si přál do vedení kromě Bartoška a Výborného ještě senátorku Šárku Jelínkovou a náměstka primátora Havířova Bohuslava Němce. Výborný rovněž jmenoval své protikandidáty a Jelínkovou, plus by rád ještě přibral nějakého komunálního politika. A Bartošek? Také jmenoval své soupeře, zmínil se i o ženě, byť přímo Jelínkovou nejmenoval.

Redakce Aktuálně.cz se také zeptala kandidátů, aby jmenovali silné stránky svých soupeřů. "Na Marianovi si cením schopnosti strategicky myslet, je velmi inspirativní, co se týká úspěchů v komunálních volbách a strategie do voleb, Marek je velice učenlivý člověk, je to chlap, na kterého je spolehnutí," odpověděl Bartošek.

"Výborný je prostě výborný, cením si toho, že na rozdíl ode mě, zemědělce, je pedagog a učitel, a má s tím spojené různé schopnosti, a Honza je těžká váha, takže, když ho někdy vidíte v diskusi, tak se ve sněmovně umí pustit do všelijakých slovních šarvátek," přidal se Jurečka. Poslední v řadě, Výborný, uvedl, že Jurečku poznal jako neuvěřitelně pracovitého poslance a člověka, "který je neuvěřitelně sběhlý na sociálních sítích". A Bartošek očima Výborného? "Bodrý Jihočech s tahem na branku, srozumitelný, jasný, to jsou věci, které mně na něm imponují."