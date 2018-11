Tři čtvrtiny Čechů chtějí zálohované PET lahve, plastové kelímky si odepře jen pětina

před 33 minutami

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že plastové lahve by měly být zálohované. Šest z deseti Čechů by při nákupu upřednostnilo potravinu bez obalu, vlastní obaly si do obchodu alespoň občas nosí čtvrtina respondentů. Plastové lahve třídí téměř devadesát procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG o nákupních zvyklostech v ČR.

Více než polovina respondentů při nákupu nápojů ve skle přihlíží k tomu, zda je lahev vratná. Zatímco v obchodech většina Čechů o obalech přemýšlí, mimo obchody jen pětina lidí vůbec nekupuje do jednorázových kelímků kávu, čaj, pivo či limonády. "Nejnižší podíl nákupu jednorázových kelímků je ve věkové skupině 55 až 64 let, zde se jedná o 7 z 10 dotázaných," uvádí tisková zpráva KPMG. Nejčastěji z nich Češi pijí na venkovních akcích a festivalech. Balenou neperlivou vodu v PET lahvích alespoň někdy kupuje 70 procent respondentů, přestože drtivá většina má v domácnosti k dispozici pitnou vodu. Častěji ji kupují lidé na venkově a mladší, rozdíly podle věkových kategorií či místa bydliště ale nejsou výrazné. Všechny nebo většinu PET lahví třídí 88 procent respondentů, dalších osm procent alespoň polovinu. Méně než polovinu třídí dvě procenta lidí a tři procenta odpověděla, že PET lahve vůbec do kontejnerů na plasty nevyhazuje. Podle průzkumu roste podíl třídících lidí s věkem: v kategorii 18 až 24 let třídí všechny nebo většinu lahví 83 procent lidí, zatímco lidé nad 45 let z 90 procent a více. Častěji recyklují lidé z vesnic a menších měst do 100 tisíc obyvatel. Podle statistik Autorizované obalové společnosti EKO-KOM za rok 2017 odpad soustavně třídí 73 procent Čechů, v průměru každý ročně vytřídí 20,7 kilogramu papíru, 13,2 kg plastů, 12,6 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. EKO-KOM provozuje celorepublikový systém zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Průzkum se uskutečnil v květnu a červnu a zúčastnilo se jej 1000 respondentů, kteří mají v domácnosti na starosti většinu nákupů potravin. Ze 70 procent to byly ženy.