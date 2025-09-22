Domácí

Trapas tanku za 780 milionů v Ostravě. Tak se předváděl, až zdevastoval plot letiště

před 1 hodinou
Bylo to vůbec první veřejné představení německého "supertanku" Leopard 2A8 poté, co jejich nákup za více než 34 miliard korun bez soutěže podepsalo české ministerstvo obrany. Jenže show na Dnech NATO v Ostravě skončila příjezdem cizinecké policie a občanskoprávním sporem. Osádka továrního tanku firmy KNDS totiž pojala své představení natolik divoce, až nabourala bezpečnostní plot chránící ranvej.
Jak ukazují záznamy na sociálních sítích pořízené na vyvýšené divácké tribuně během Dnů NATO 2025, tank Leopard 2A8 zdevastoval bezpečnostní plot při couvání. | Video: FB/Martin Novosad

Ke kuriózní srážce nákladného německého tanku prošpikovaného moderními technologiemi a senzory s letištním pletivem došlo v neděli 21. září. "Během dynamické ukázky neúmyslně najel řidič vojenského vozidla do oplocení, které bylo poškozeno v délce zhruba dvanácti metrů," popisuje nehodu Josef Urban, mluvčí cizinecké policie.

Další snímek zachycující nedělní nehodu.
Další snímek zachycující nedělní nehodu. | Foto: Facebook

"Při události nebyl nikdo zraněn a orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla negativní," potvrzuje, že tovární řidič německé zbrojovky KNDS byl střízlivý.

Jak je zřejmé z dostupných záběrů, spolu se stržením pletiva německý tankista zlomil a ohnul i několik sloupků bezpečnostního plotu. Nejen když do bariéry nacouval, ale i při otáčení věže s kanonem.

"Při této události došlo k hmotné škodě na majetku společnosti Letiště Ostrava. Věc bude následně řešena mezi vlastníkem areálu a provozovatelem techniky v občanskoprávním sporu," pokračuje mluvčí Josef Urban.

"Plot byl okamžitě po incidentu opraven, škoda je vyčíslena v řádu nižších desítek tisíc korun," sesumírovala pro Aktuálně.cz Kateřina Pustějovská, mluvčí letiště.

Redakce deníku Aktuálně.cz už od neděle shání vyjádření dalších aktérů. Se šéfem spolku Jagello, který Dny NATO už čtvrtstoletí v Ostravě pořádá, se reportérovi zatím nepodařilo spojit. Do publikace článku nereagoval ani mluvčí německé zbrojovky KNDS.

Kdo tanky české armádě opraví? Chtěl by Strnad, rozhodne obrana

Ostravská nehoda Leopardu 2A8 je o to pikantnější, že k ní došlo jen necelé tři týdny poté, co smlouvu na jejich nákup podepsala i česká obrana. Ostatně sama ministryně Jana Černochová (ODS) se přímo na Dnech NATO nad moderním tankem rozplývala.

Těžký obrněnec německé zbrojovky KNDS se má stát hlavním bojovým tankem české armády. Za průměrnou cenu 780 milionů korun za kus si jich české ozbrojené síly pořizují - bez soutěže - zatím 44. Vojsko navíc může využít i opci, díky níž získá dalších čtrnáct těchto tanků.

Doposud není jasné, kdo získá miliardovou smlouvu na jejich opravy a údržbu. O tom rozhodne až nové vedení ministerstva obrany. Nicméně už v pátek 19. září podepsali zástupci koncernu CSG miliardáře Michala Strnada se zbrojovkou KNDS memorandum.

Na jeho základě by chtěly nové tanky české armády servisovat právě Strnadem vlastněné dílny. O zakázku usiluje také podnik VOP CZ, poslední státní opravny pozemní vojenské techniky, které by měly opravovat i starší stroje Leopard 2A4. Poslední slovo ale bude mít nové vedení ministerstva obrany vzešlé i z výsledků říjnových voleb a především zbrojovka KNDS.

Show světoznámých Red Arrows na Dnech NATO 2025. Podívejte se pohledem přímo z kokpitu akrobatického stroje Hawk (22. 9. 2025)

Show Red Arrows z kokpitu letadla během Dnů NATO v Ostravě | Video: Red Arrows
 
Další zprávy