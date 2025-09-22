Trapas tanku za 780 milionů v Ostravě. Tak se předváděl, až zdevastoval plot letiště

Ke kuriózní srážce nákladného německého tanku prošpikovaného moderními technologiemi a senzory s letištním pletivem došlo v neděli 21. září. "Během dynamické ukázky neúmyslně najel řidič vojenského vozidla do oplocení, které bylo poškozeno v délce zhruba dvanácti metrů," popisuje nehodu Josef Urban, mluvčí cizinecké policie.
"Při události nebyl nikdo zraněn a orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla negativní," potvrzuje, že tovární řidič německé zbrojovky KNDS byl střízlivý.
Jak je zřejmé z dostupných záběrů, spolu se stržením pletiva německý tankista zlomil a ohnul i několik sloupků bezpečnostního plotu. Nejen když do bariéry nacouval, ale i při otáčení věže s kanonem.
"Při této události došlo k hmotné škodě na majetku společnosti Letiště Ostrava. Věc bude následně řešena mezi vlastníkem areálu a provozovatelem techniky v občanskoprávním sporu," pokračuje mluvčí Josef Urban.
"Plot byl okamžitě po incidentu opraven, škoda je vyčíslena v řádu nižších desítek tisíc korun," sesumírovala pro Aktuálně.cz Kateřina Pustějovská, mluvčí letiště.
Redakce deníku Aktuálně.cz už od neděle shání vyjádření dalších aktérů. Se šéfem spolku Jagello, který Dny NATO už čtvrtstoletí v Ostravě pořádá, se reportérovi zatím nepodařilo spojit. Do publikace článku nereagoval ani mluvčí německé zbrojovky KNDS.
Kdo tanky české armádě opraví? Chtěl by Strnad, rozhodne obrana
Ostravská nehoda Leopardu 2A8 je o to pikantnější, že k ní došlo jen necelé tři týdny poté, co smlouvu na jejich nákup podepsala i česká obrana. Ostatně sama ministryně Jana Černochová (ODS) se přímo na Dnech NATO nad moderním tankem rozplývala.
Těžký obrněnec německé zbrojovky KNDS se má stát hlavním bojovým tankem české armády. Za průměrnou cenu 780 milionů korun za kus si jich české ozbrojené síly pořizují - bez soutěže - zatím 44. Vojsko navíc může využít i opci, díky níž získá dalších čtrnáct těchto tanků.
Doposud není jasné, kdo získá miliardovou smlouvu na jejich opravy a údržbu. O tom rozhodne až nové vedení ministerstva obrany. Nicméně už v pátek 19. září podepsali zástupci koncernu CSG miliardáře Michala Strnada se zbrojovkou KNDS memorandum.
Na jeho základě by chtěly nové tanky české armády servisovat právě Strnadem vlastněné dílny. O zakázku usiluje také podnik VOP CZ, poslední státní opravny pozemní vojenské techniky, které by měly opravovat i starší stroje Leopard 2A4. Poslední slovo ale bude mít nové vedení ministerstva obrany vzešlé i z výsledků říjnových voleb a především zbrojovka KNDS.