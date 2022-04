Transparency přišla o možnost obrany proti Babišovi. Ustojíme to, hlásí ředitel

Transparency International úspěšně upozornila Evropskou komisi, že Andrej Babiš byl coby premiér kvůli vazbám na holding Agrofert ve střetu zájmů. Babiš kvůli tomu o organizaci opakovaně prohlásil, že je zkorumpovaná. Ta se žalobou domáhala omluvy, krátce před jednáním odvolacího soudu se ji ale rozhodla stáhnout. Ředitel Transparency Petr Leyer v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje důvody.

Proč jste se v Transparency International rozhodli stáhnout žalobu na Andreje Babiše kvůli jeho výrokům na vaši adresu?

U Vrchního soudu v Praze se mělo ve středu jednat o našem odvolání. V mezidobí však v jiné věci rozhodl Nejvyšší soud zásadním způsobem, že právnické osoby nemají možnost domáhat se omluvy nebo finanční satisfakce za poškození dobrého jména. My žádali jen o omluvu, ale ani to pro příští spory podle výkladu Nejvyššího soudu není možné. Pokud by se tedy odvolací soud řídil tímto výkladem, tak by naše žaloba nemohla být úspěšná. Proto jsme se po právní úvaze rozhodli koncem minulého týdne k jejímu stažení.

Žalovali jsme dvě věci. Jednak omluvu za pomlouvačné výroky ze strany Andreje Babiše, jednak aby se pro příště těchto výroků zdržel. Toho zdržení jsme dosáhli, pan Babiš od dalších slovních útoků na nás upustil. Ať už to bylo na základě naší žaloby nebo něčeho jiného. Ani v tomto ohledu už by žaloba nedávala smysl.

Proč jste ve sporu nepokračovali? Neměli jste přece jistotu, že vrchní soud nutně rozhodne v mantinelech výroku Nejvyššího soudu.

Soud může rozhodnout jakkoliv, nemusí nutně respektovat judikaturu Nejvyššího soudu. Nicméně pokud by pan Babiš v případě našeho úspěchu podal dovolání k Nejvyššímu soudu, tak ten by své rozhodnutí s největší pravděpodobností respektoval. Jen bychom prodlužovali spor bez toho, aniž bychom měli šanci na úspěch. Pro nás bylo navíc důležité, že Vrchní soud v Praze nám dal v předchozím kole za pravdu a předchozí rozsudek zamítavý vůči naší žalobě zrušil.

Kdy jste se s rozhodnutím Nejvyššího soudu seznámili?

V průběhu ledna tohoto roku.

Upustit od žaloby jste se rozhodli minulý týden, co se dělo v mezidobí?

Vyčkávali jsme, jestli pan Babiš bude pokračovat ve svých nařčeních vůči nám. Záměrně jsme to řešili na poslední chvíli, protože předčasné stažení žaloby by mělo nevratné důsledky. Část žaloby, kde žádáme o upuštění od dalších dehonestačních výroků pana Babiše, by ještě dávala smysl. Ale ty nepřišly.

Jak šel spor Transparency s Andrejem Babišem 12. července 2019 podala Transparency International žalobu na tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli 17 nařčením z korupce

21. února 2020 Krajský soud v Praze žalobu Transparency zamítl

26. dubna 2021 odvolací Vrchní soud v Praze zamítavý verdikt zrušil

26. července 2021 krajský soud znovu rozhodl o zamítnutí žaloby

27. dubna 2022 se měl Vrchní soud v Praze zabývat dalším odvoláním Transparency, ale organizace žalobu 22. dubna stáhla

Zvažovali jste při rozhodování o stažení žaloby ještě jiný argument, než byl verdikt Nejvyššího soudu?

Tento rozsudek byl to zásadní, co jsme zvažovali a proč jsme chtěli spor ukončit. Z našeho pohledu byla žaloba důležitá, abychom obhájili své dobré jméno ve chvíli, kdy jsme se věnovali střetu zájmů Andreje Babiše a on se nás snažil znevěrohodnit. Ale vzhledem k tomu, že od toho upustil, rozhodnutím Nejvyššího soudu se změnil právní výklad a se svými podněty vůči Babišovu střetu zájmů jsme byli u Evropské komise úspěšní, pokračování sporu nedává smysl.

Bylo důležité se vůči Babišovi vymezit

Soudní pře s Andrejem Babišem skončila bez pravomocné tečky. Myslíte, že Transparency se v jeho průběhu podařilo obhájit své dobré jméno?

Jsou tu v zásadě dvě strany, které na problematiku nahlíží. Příznivci Andreje Babiše a odpůrci Transparency názor na nás nezmění. Naopak příznivci Transparency případně veřejné kontroly a odpůrci Andreje Babiše mají svůj pohled na věc. Pak je tu skupina lidí, která stojí mezi a u níž nedokážu odhadnout, jak moc mohl náš postup ovlivnit jejich vnímání problematiky střetu zájmů Andreje Babiše. Každopádně bylo důležité se vymezit vůči jeho slovním útokům, aby bylo veřejnosti jasné, že do veřejného prostoru takový typ rétoriky nepatří.

Nicméně za opakovaná nařčení z korupce vůči vám nebyl Andrej Babiš žádným způsobem postihnut. Jak se vám s tím bude žít?

V minulosti jsme ustáli slovní útoky jiných politiků. Rozdíl oproti nim je ten, že Andrej Babiš měl velký přístup do médií, měl velkou pozornost a dobrý marketing. Ale stejně jako jsme v minulosti ustáli útoky Miroslava Kalouska nebo Mirka Topolánka, ustojíme útoky Andreje Babiše. Navíc politici se střídají a Transparency bude standardně fungovat dál, ať už bude u moci kdokoliv.

Každopádně pokud vás Babiš i třeba v důsledku stažení vaší žaloby znovu slovně napadne, tak to musíte strpět. Je to tak?

S tím počítáme. Ve chvíli, kdy se bude Andreji Babišovi hodit použít zkratkovitou intepretaci výsledku našeho sporu ve svůj prospěch, tak to udělá. Budeme se muset bránit klasickou veřejnou komunikací. Naší největší obranou je, že transparentně zveřejňujeme naše financování a činnost. Pak si každý může udělat obrázek, jak relevantní výroky Andreje Babiše jsou.

V důvěře jsme nezaznamenali propad

Projevily se Babišovy opakované pomluvy v ochotě lidí či institucí s vámi spolupracovat nebo přispívat na vaši činnost?

Z tohoto pohledu jsme nezaznamenali žádný propad. Z hlediska individuálních nebo institucionálních dárců zůstaly naše vztahy standardní. Někteří nám vyjádřili podporu, někteří to nevnímali jako negativní záležitost, která by měla ovlivnit naše vztahy. Mimo jiné i z tohoto důvodu jsme se nepokoušeli o náhradu finanční újmy, protože nebyla patrná.

Přelomový verdikt Nejvyššího soudu Přelomový verdikt Nejvyššího soud padl letos 19. ledna. Ukončil spor mezi občanským sdružením Ústecké šrouby, které veřejně kriticky upozorňovalo na podnikatelské aktivity firmy Juros v Ústí nad Labem. Firma za veřejnou kritiku žádala po spolku omluvu. Nejvyšší soud však její dovolání zamítl. "Předně je třeba zohlednit, že ze samotné ústavní garance dobré pověsti podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nevyplývá nezbytnost její zákonné ochrany prostřednictvím soukromého práva právnické osoby na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti. (…) Konečně existence práva právnické osoby na odčinění nemajetkové újmy v důsledku neoprávněného zásahu do její pověsti nevyplývá ani z ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána," zní klíčový argument Nejvyššího soudu.

Jak smýšlíte o verdiktu Nejvyššího soudu, který vás o možnost soudní obrany proti Andreji Babišovi připravil?

Je to dvojsečné. Na první pohled se může zdát, že nám to nehraje do karet a že to obecně nehraje do karet právnickým osobám, které chtějí bránit své dobré jméno. Nicméně byly případy také opačné, kdy některé korporace útočily na své kritiky, jiné nevládní organizace nebo konkurenty a snažily se jim žalobami házet klacky pod nohy. Z tohoto pohledu to má pozitivní efekt.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku provedl velmi důkladnou analýzu, jak je právní rámec nastavený, včetně mezinárodního a historického srovnání. Není to unáhlené rozhodnutí, naopak je velmi propracované. Pro tuto chvíli ho musíme akceptovat.