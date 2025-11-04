Domácí

Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Léčba neplodnosti způsobuje velmi vysokou psychickou zátěž, vysvětluje Alena Dvořáková. Fyzickou zátěž spojenou s léčbou podle ní ženy snáší poměrně dobře, ačkoliv nejde o nic snadného. Psychická zátěž je ale mnohem větší. Právě to prý mohlo vést u Markéty Pekarové Adamové – která otevřeně mluví o tom, že se s manželem o početí potomka neúspěšně pokoušeli deset let – až na práh únavového syndromu.
Spotlight Aktuálně.cz - Alena Dvořáková | Video: Matyáš Zrno

"Ženy opravdu nejsou kariéristky, které nejsou schopné si najít partnera nebo hledají prince na bílém koni. Tak to opravdu nefunguje," vysvětluje odbornice na neplodnost. "Funguje to tak, že ne vždycky najdeme partnera, který je ochoten mít děti." Dvořáková proto apeluje i na muže, aby se na plození myslelo kolem třicítky.

Muži by podle ní měli vědět, že i jejich plodnost je omezená. "I u mužů je ta čtyřicítka určitý rizikový faktor. Na spermiogramu to přímo vidět není, ale už vytváří víc geneticky poškozených spermií než mladší muži.

"Rozhodně nechci lobbovat za to, aby ženy měly děti v jednadvaceti. Je to totální nesmysl. V dnešní době to je nemožné a ani to není dobře, aby ženy měly děti v jednadvaceti. Dnes na to ta společnost není připravená. Je klidně možné mít dítě po třicítce, i třeba po čtyřicítce, ale je k tomu potřeba přistupovat trošičku jinak," tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:48 Je mezi ženami, které se potýkají s neplodností, příběh Markéty Pekarové Adamové běžný? Je největší psychická zátěž u žen způsobena zejména opakovanými neúspěchy? Snášejí neplodnost hůře ženy, nebo je to stejně náročné i pro muže?

05:48-10:55 Jak se na těhotenství připravit? Může negativně ovlivnit plodnost nadměrné cvičení? Jak je možné, že některé ženy vedou nezdravý životní styl, a přesto bez problémů otěhotní?

10:55-16:58 Lze se při neúspěších o otěhotnění vyhnout stresu? Odmítají někteří muži vyšetření, protože je pro ně nepříjemné připustit, že problém může být na jejich straně?

16:58-24:23 Jaký má Alena Dvořáková názor na trend zmrazování vajíček? Přicházejí za odborníky častěji páry, nebo samotné ženy? Jak probíhá práce s páry, které mají problém s početím?

24:23-28:50 Jak mohou pomoci bylinky? Co je metoda Ludmily Mojžíšové a jak funguje?

 
Mohlo by vás zajímat

Prostitutky musí své příjmy danit, rozhodl soud. Žena chce podat ústavní stížnost

Prostitutky musí své příjmy danit, rozhodl soud. Žena chce podat ústavní stížnost

Zemřel kardinál Dominik Duka. Bývalému pražskému arcibiskupovi bylo 82 let

Zemřel kardinál Dominik Duka. Bývalému pražskému arcibiskupovi bylo 82 let

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová končí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje
domácí Aktuálně.cz Obsah plodnost neplodnost IVF umělé oplodnění zdraví Markéta Pekarová Adamová zdravotnictví

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami

"Na tomhle svahu nic postavit nepůjde." Nakonec vznikla chata s výhledem na Trosky

"Na tomhle svahu nic postavit nepůjde." Nakonec vznikla chata s výhledem na Trosky
Prohlédnout si 30 fotografií
Na malebném okraji Hrubé Skály vyrostl víkendový dům, který dokonale zapadá do rytmu okolní přírody.
Architekti jej navrhli s respektem k jedinečné krajině Českého ráje i k historickému charakteru místa – a přesto působí současně a svěže.
před 49 minutami
Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL

Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL

Česko má dalšího obránce se šancí na první kolo draftu hokejové NHL.
před 54 minutami
Podívejte se na Zemi z vesmíru jako astronauti. Skafandr potřebovat nebudete

Podívejte se na Zemi z vesmíru jako astronauti. Skafandr potřebovat nebudete

Kanál Space Live, který vznikl ve spolupráci britské společnosti Sen a ITV Studios, přináší dechberoucí 4K záběry Země z Mezinárodní vesmírné stanice.
před 59 minutami

Motorka za jedinou vstupenku. Podzimní aukce láká na milionovou čezetu i krásné Jawy

Motorka za jedinou vstupenku. Podzimní aukce láká na milionovou čezetu i krásné Jawy
Prohlédnout si 57 fotografií
Jawa 50/555 Pionýr z roku 1959 má vyvolávací cenu jedna koruna. Navíc je po kompletní renovaci.
Renovací prošel i Stadion S11 zvaný Ušák, který má navíc ještě boční stojan. To značí, že je z počátku výroby v roce 1959. Vyvolávací cena je jedna koruna.
před 1 hodinou
Vyhladí AI umělce z povrchu zemského? Odpovídají Denemarková, Černý, Hilský a další

Vyhladí AI umělce z povrchu zemského? Odpovídají Denemarková, Černý, Hilský a další

Zeptali jsme se patnácti osobností české kultury, jestli používají ke své tvorbě umělou inteligenci. Je to pro ně přítel, nebo spíš zloděj a škodná?
před 1 hodinou
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka
28:58

Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka

Léčba neplodnosti způsobuje velmi vysokou psychickou zátěž, vysvětluje Alena Dvořáková.
Další zprávy