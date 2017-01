Totalitní dokumenty se začerňovat nebudou, rozhodl Ústavní soud. Souhlas žijících lidí není třeba

AKTUALIZOVÁNO před 41 minutami

Archiváři a badatelé se nakonec nemusí bát okleštění historických pramenů a uzamčení cenných svazků svědčících o obou totalitách. Ústavní soudci ve středu rozhodli o tom, že neomezí přístup k dokumentům některých soudů, prokuratur nebo třeba bezpečnostních složek. Návrh na zásah do zákona přišel na Ústavní soud z Nejvyššího soudu před třemi lety.

Praha – Dostupnost archivních pramenů z dob totalit se nezhorší. Ústavní soud (ÚS) nevyhověl návrhu směřujícímu proti výjimce, která historikům usnadňuje přístup k dokumentům nacistického i komunistického režimu. Například nepotřebují souhlas žijících lidí, jejichž citlivé osobní údaje se v dokumentech objevují. Právě kvůli osobním údajům požádal Nejvyšší soud (NS) ústavní soudce, aby zvážili soulad právní úpravy s ústavním pořádkem.

Pokud by ÚS návrhu vyhověl, hrozilo by, že se badatelé k cenným archiváliím vůbec nedostanou, nebo je získají se začerněnými osobními údaji. Tím by ztratily svou informační hodnotu a pro historiky, spisovatele nebo novináře by tak byly nepoužitelné.

"Případné zrušení uvedeného odstavce zákona by jednak paralyzovalo činnost Archivu bezpečnostních složek, jednak by de facto znemožnilo historické bádání nejen o době po roce 1945, ale dotklo by se i archivních souborů z doby okupace," upozorňuje na svém webu Ústav pro studium totalitních režimů. Archivářům by totiž přibyly hodiny práce se začerňováním osobních a citlivých údajů ve svazcích.

Pokaždé, kdy někdo požádá o archiválii, by se museli zabývat každým jménem, které se ve spisech objeví. Zjišťovali by, zda daný člověk ještě žije a zda s poskytnutím údajů souhlasí.

Proti zásahu už se dřív ozvali i historici a archiváři, postavila se za ně i vláda. Soud stál před rozhodnutím, které ústavní právo má v případě historických archiválií přednost – zda to na veřejný přístup k informacím, nebo na ochranu osobních údajů. Nejvyšší soud totiž žádal od ústavních soudců vyjádření, jestli není široké zpřístupnění osobních údajů protizákonné.

Vše začalo před třemi lety, kdy bývalý politický vězeň zažaloval Archiv bezpečnostních složek. Vadilo mu, že České televizi zpřístupnil spis s osobními údaji, který se potom objevily ve vysílání. Případ došel až k Nejvyššímu soudu, který jej předal tomu Ústavnímu, aby rozhodl, zda není zpřístupnění archivních údajů příliš otevřené.

autor: Adéla Skoupá