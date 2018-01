Pokud se spojí v druhém kole síly, není to bez šancí, vyzval Topolánek své voliče k volbě Drahoše

před 3 hodinami

Dal jsem lidem naději a vnesl do kampaně politiku. Spojení Andreje Babiše a Miloše Zemana beru jako špatný signál pro celou společnost. | Video: DVTV, Martin Veselovský | 04:35

"Nejsem zklamaný," řekl bývalý premiér ODS a prezidentský kandidát Mirek Topolánek ve chvíli, kdy už bylo jasné, že do druhého kola voleb nepostupuje. Akademik Jiří Drahoš je podle něj "dobrá volba pro Českou republiku".

Praha - Prezidentský kandidát Mirek Topolánek v kampani vytýkal současné hlavě státu Miloši Zemanovi, že se vyhýbá debatám se svými protivníky. Ale poté, co sám neuspěl v prezidentských volbách, Topolánek odmítal odpovídat na otázky novinářů.

Přednesl jen krátké tiskové prohlášení a odešel na ochoz do horního patra pražské restaurace Pivovar Národní na Národní třídě za svými podporovateli. Ještě předtím však vyzval své voliče, aby v druhém kole hlasovali pro akademika Jiřího Drahoše.

Na poznámku, že v kampani bývalý premiér za ODS svému protivníkovi Zemanovi vyčítal, že nechce čelit nepříjemným otázkám v diskusích a nyní postupuje stejně, Topolánkův spolupracovník Edvard Kožušník jen pokrčil rameny. "Nejsem mluvčí pana Topolánka," odpověděl.

Topolánek zahájil své vystoupení pro média ve znakové řeči, kterou mohli voliči vidět v jednom z jeho propagačních videí. "Tak, jak jsem do kampaně vstoupil, to znamená rozumem, srdcem, úsměvem a s heslem "Společně to zvládneme", tak musím konstatovat, že rozum a úsměv nestačily," řekl Topolánek, když ohlašoval svou prohru v prezidentských volbách. Skončil na šestém místě a získal lehce přes čtyři procenta hlasů.

"Konstatuji, že jsem nepostoupil do druhého kola," poznamenal bývalý premiér a poděkoval svým voličům i podporovatelům. "Nejsem zklamaný, protože jsem do toho šel s tím, že jsem chtěl sám sebe probudit z určité letargie a rezignace na další vývoj. Musel jsem sám sebe přinutit zvednout hlas, ten hlas byl docela slyšitelný, i když tomu výsledek nedopovídá," dodal Topolánek.

Důvody neúspěchu dál nerozebíral. Jen poznamenal, že jich bude více a chce je nejprve analyzovat se svými podporovateli, kteří trávili sobotní odpoledne v oddělené sekci v Pivovaru Národní. Ti neslavili ani nehlučeli. Občas si někdo z nich zašel k baru pro pivo nebo kávu. Napjatě sledovali výsledky, a když bylo jasné, že jejich kandidát získal nedostatečnou podporu, objevovalo se v jejich tvářích zklamání.

Do druhého kola postupuje současný prezident Miloš Zeman a akademik Jiří Drahoš. "Chtěl bych vyzvat své příznivce, aby ve druhém kole nezůstali doma a dali hlas Jiřímu Drahošovi. Bude to dobrá volba pro Českou republiku. Pokud se v druhém kole síly spojí, není to bez šancí," upozornil bývalý předseda vlády na možnost, že Drahoš může Zemana porazit. Pokud si voliči v druhém kole nenechají vnutit cizí názory a "použijí šedou kůru mozkovou a rozhodnou se podle svého vlastního rozumu", nebude mít Topolánek o výsledek prezidentských voleb obavy.