Teploty vystoupaly nad tropickou třicítku, teplé počasí vystřídal k večeru déšť

Přes Čechy už ve čtvrtek odpoledne začaly postupovat deště a podle meteorologů se tam mohou vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zatím přetrvává sucho, ale některé regiony tam zasáhl silný vítr, který místy lámal stromy a poškozoval střechy.
Před studenou frontou ještě i tropické teploty👇— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 28, 2025
☀️Dnes vystoupaly teploty vzduchu nejčastěji na 27 až 32 °C. Teploty nad 31 °C se vyskytly v nižších a částečně i středních polohách Čech, Moravy i Slezska. Stanice s nejvyššími naměřenými hodnotami naleznete v přiložené tabulce.… pic.twitter.com/Qgi50pctdv
Konec předchozího týdne přinesl ochlazení, když o víkendu maximální teploty podle meteorologů nepřesáhly 23 stupňů. Od začátku tohoto týdne se ale postupně oteplovalo a dnes meteorologové na řadě míst v Česku zaznamenaly tropické teploty. V žebříčku nejvyšších teplot převažovala místa na jihu Moravy či ve středních Čechách.
Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, a to 33,6 stupně. Jen o desetinu stupně méně naměřili meteorologové v Dobřichovicích u Prahy. Na 33 a více stupňů se teploty dostaly ještě v Tuhani na Mělnicku, Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v okrese Praha-východ.
"Na stanicích měřících alespoň 30 let ale rekordy nepadaly. Jedinou výjimkou jsou Holenice v Libereckém kraji (měří se zde 31 let), kde byl s teplotou 29,2 stupně Celsia o 0,2 stupně překonán původní rekord z roku 2016," sdělili meteorologové.
Odpoledne se už ale objevily na západě Čech deště, které se podle ústavu budou postupně přesouvat na severovýchod Čech. Podle předpovědi se ve čtvrtek mohou vyskytnout v Čechách i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku očekávají meteorologové deště, a případně i bouřky až v pátek.
Moravu a Slezsko zasáhl silný vítr. Například v Olomouckém kraji hasiči řešily desítky událostí souvisejících s větrem. Na několika místech odstraňují popadané stromy a větve či zabezpečují uvolněné střechy, sdělila odpoledne mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Kvůli větru, suchu a vysokým teplotám platí na většině území Moravy a Slezska výstraha meteorologů před rizikem vzniku požárů.