Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

ČTK
před 47 minutami
Teplotní rekordy v Česku padly ve čtvrtek na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň-Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na Facebooku. Příliv velmi teplého vzduchu do Česka od jihu bude podle meteorologů vrcholit v pátek, kdy očekávají nejvyšší teploty nad 37 stupni Celsia.

"Dnešní den patří k těm velmi teplým," uvedl Český hydrometeorologický ústav. Hodnota z plzeňské Mikulky se nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných 30 let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde dnešních 35,4 stupně Celsia překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.

Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další dnešní nové rekordy 34,6 stupně Celsia ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic. Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou dnešní nová maxima také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.

Dostaví se mírné ochlazení

V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů.

"Teplo bude i na horách v 1000 metrech kolem 26 stupňů Celsia," uvedli meteorologové. Upozornili, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.

Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.

 
