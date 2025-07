Své léky mějte u sebe i v letadle, radí odborník. Na dovolenou přibalte i oční kapky

Nic nepokazí vysněnou dovolenou tak účinně jako zdravotní potíže. Dobře připravená lékárnička ale může leccos zachránit. Co by měla obsahovat? Kromě základních pomůcek, jako jsou obinadla a náplasti, by tam neměly chybět ani léky na zažívání či bolest. "Nezapomeňte ani na přípravky, které běžně užíváte," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Tyto medikamenty radí mít u sebe vždy.

3:16 "Při cestách do rizikových oblastí, kde se vyskytuje malárie, si můžete nechat předepsat antimalarika," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. | Video: Veronika Rodriguez, Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek