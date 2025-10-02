Superrychlost na dálnici. Češi budou smět výrazně přidat v den voleb

Kdo pojede mezi Táborem a Českými Budějovicemi novou nejvyšší povolenou rychlostí, ušetří proti dnešní "maximálce" ani ne tři minuty. Přesto jde už více než dekádu o výsostně politické téma řady vlád.
Uskutečnit pilotní projekt se podaří až kabinetu Petra Fialy (ODS), a to doslova na poslední chvíli. Podle zjištění Aktuálně.cz k tomu dojde v druhý den voleb.
"Systém je připraven ke spuštění. Ve středu večer vydalo ministerstvo dopravy rozhodnutí, které nabude účinnosti o víkendu. Pravděpodobně v sobotu 4. října bychom měli poprvé zvýšit rychlost na celém úseku D3 od Tábora do Českých Budějovic na 150 km/h," řekl Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Jde o více než 50 kilometrů na nové části jihočeské autostrády, kde je podle silničářů i resortu dopravy relativně bezpečné něco takového vyzkoušet. Navzdory tomu, že některé země - například Německo - jdou spíše opačným směrem. Tedy omezováním rychlosti na dálnicích.
Samozřejmě možnost jet až 150 kilometrů v hodině je možné jen za ideálních podmínek, když je dobré počasí a suchá dálnice.
Proměnné značky jsou nachystané. "Mělo by se začít testovat na začátku října a značky budou ve finále ukazovat nejen 150, ale v případě nepříznivých podmínek bude možné snížit rychlost i na 100 km/hod," popsal už před časem pro Aktuálně.cz ministr dopravy za ODS Martin Kupka. Tehdy se dušoval, že na stihnutí do voleb nelpí, i přesto se to podařilo.
Pravdou nicméně je, že pilotní projekt měl být hotový mnohem dříve, minimálně o rok. Průtahy ale přišly zejména kvůli zdlouhavému výběrovému řízení na dodavatele proměnného značení. Smlouvu s ním zástupci ŘSD podepsali až letos v červnu.
A co další rychlé úseky?
Zda má zvýšení rychlosti v rámci pilotního projektu smysl, chtějí mít silničáři vyhodnocené přibližně v první polovině roku 2026. Důležité slovo bude mít bezpečnostní inspektor a policisté.
"Jde zejména o vyhodnocení chování řidičů, dodržování rychlosti (větší rozdíly rychlostí mezi vozidly) a jakým způsobem zvýšení na 150 km/h ovlivnilo bezpečnost dopravy," popsal Mátl. Pokud by se ukázal projekt jako životaschopný, může se rozšířit i na další části českých dálnic.
"Další úseky, které připadají k úvahu, jsou například D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří či D1 v úseku Lipník - Bravantice," dodal šéf ŘSD.
Na značkách se šetřilo
Rozruch vzbudila už letní instalace značek, které řidiče na možnost šlápnout svižněji na plyn upozorňují.
Místo chytré digitální telematiky, kde se na displeji může řidičům zobrazit téměř cokoliv, vybrala ŘSD řešení s mechanickými značkami (viz titulní fotografie), na nichž se mění tři režimy: povolená rychlost 150, přeškrtnutá pro konec úseku a šedá barva, která nenese žádné sdělení.
Kupkův resort přiznává, že šetřil.
"Projekt počítá s možností dalšího rozvoje značení. V současnosti jsou použity hranolové značky, plnohodnotné liniové řízení dopravy by bylo násobně dražší v řádech stovek milionů korun. Pro testovací režim je tedy zvoleno úspornější řešení, které ale umožní případné využití jiné technologie," doplnil mluvčí ministerstva František Jemelka.