Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech tam sněží. V Beskydech napadlo až kolem 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V Čechách převládá dnes malá oblačnost, kromě jejich východní části je jasno a jen výjimečně se vytvořily mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zatím klesly většinou na minus šest až minus 11 stupňů Celsia, chladněji je na západě," uvedli dnes ráno meteorologové na síti X. Na Moravě a ve Slezsku převládá velká oblačnost, teploty jsou tam proto vyšší, nejčastěji mezi minus jedním až minus šesti stupni.
Meteorologové v sobotu vydali výstrahu před dnešním sněžením na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout má většinou kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, v Beskydech až 15 centimetrů. Odpoledne má sněžení ustávat. Na horách v Česku už několik centimetrů přírodního sněhu je, mnohé lyžařské areály začaly zasněžovat.