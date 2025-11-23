Domácí

Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Čechách v noci na dnešek a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku sněží. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia, nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor měly i kolem minus 25 stupňů Celsia.
Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia.
Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia. | Foto: Pexels

Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech tam sněží. V Beskydech napadlo až kolem 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Související

Daň za čistší vzduch? Planeta tmavne a rychleji se ohřívá, potvrzují nová data NASA

Planeta Země tmavne

"V Čechách převládá dnes malá oblačnost, kromě jejich východní části je jasno a jen výjimečně se vytvořily mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zatím klesly většinou na minus šest až minus 11 stupňů Celsia, chladněji je na západě," uvedli dnes ráno meteorologové na síti X. Na Moravě a ve Slezsku převládá velká oblačnost, teploty jsou tam proto vyšší, nejčastěji mezi minus jedním až minus šesti stupni.

Meteorologové v sobotu vydali výstrahu před dnešním sněžením na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout má většinou kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, v Beskydech až 15 centimetrů. Odpoledne má sněžení ustávat. Na horách v Česku už několik centimetrů přírodního sněhu je, mnohé lyžařské areály začaly zasněžovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Obec prodala slavný zámek Černých baronů. Jednoho majitele už přitom Zelená Hora má

Obec prodala slavný zámek Černých baronů. Jednoho majitele už přitom Zelená Hora má

Bude Turek, nebude Turek? Takhle vypadá Babišovo vládní tablo, kabinet se brzy odhalí

Bude Turek, nebude Turek? Takhle vypadá Babišovo vládní tablo, kabinet se brzy odhalí

Ďábelská včela má příbuzné v Česku. Ustojí i "boxerský úder" a neurazí se, říká vědec

Ďábelská včela má příbuzné v Česku. Ustojí i "boxerský úder" a neurazí se, říká vědec
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí sníh mráz Šumava Beskydy

Právě se děje

před 29 minutami
Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Rusové v Petrohradu organizují kontroverzní exhibici financovanou energetickým gigantem Gazprom, planou kolem ní silné emoce.
před 30 minutami
Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce přísněji sledovat kanabinoidy HHC a THC, MDMB-PINACA a látku muscimol obsaženou v muchomůrce červené.
Aktualizováno před 1 hodinou
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

ŽIVĚ
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

V Čechách v noci na dnešek a ráno mrzlo.
před 1 hodinou
Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal
1:07

Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Tři z nich byli vyhlášeni hvězdami utkání.
před 2 hodinami
Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Český basketbalista Vít Krejčí prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry. K vítězství 115:98 v New Orleans přispěl 21 body.
před 2 hodinami
Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek.
Další zprávy