Stát bude patrně dávat do zdravotnictví miliardy korun ročně navíc

před 3 minutami

Stát patrně bude dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce asi 3,5 miliardy korun ročně navíc. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, který je ve Sněmovně po úterním druhém čtení před schvalováním. Uskuteční se v červnu. Letos stát posílá zdravotním pojišťovnám za své pojištěnce 920 korun na osobu měsíčně. Příští rok vzroste příspěvek nařízením vlády o 49 korun. V dalších dvou letech by měla zvýšení částky zajistit nynější novela. V roce 2019 by měl příspěvek představovat 1018 korun, o rok později 1067 korun.

Pokračujte dál