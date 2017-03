Starostové si na sněmu zvolí předsedu. Jediným kandidátem je poslanec Petr Gazdík

před 27 minutami

Hnuté Starostové a nezávislí si na sobotním sněmu v Praze zvolí nového předsedu. Jediným kandidátem na tento post je poslanec a stávající šéf strany Petr Gazdík. Delegáti budou také schvalovat záměr jít do voleb ve společné koalici s lidovci. Gazdík uvedl, že se STAN soustředí hlavně na práci v obcích, soustředit se chce ale i na větší města. Podle něj nebude tragédií, pokud by se Starostové nakonec do Sněmovny nedostali.

"Nemá cenu ucházet se o pár jednotek procent (ve volbách). Nebude tragédie, když starostové nebudou ve Sněmovně. Hlavní je měnit zemi odspodu," uvedl dnes Gazdík. Podle něj se ale ukázalo, "že mít někoho v Parlamentu a prosazovat dobré věci" je nutnost.

Gazdík uvedl, že se STAN soustředí hlavně na práci v obcích, soustředit se chce ale i na větší města. Na radnicích se podle něho vyvinula přirozená spolupráce s lidovci, hnutí proto usiluje o spojení s nimi i do parlamentních voleb.

Sněm zahájily hymny ČR a EU a vzpomínka na zesnulého kardinála Miloslava Vlka, kterému zúčastnění věnovali minutu ticha.

O volební spolupráci jednaly STAN a KDU-ČSL od konce loňského roku, kdy starostové ukončili spolupráci s TOP 09. Minulý týden se obě uskupení v Lipnici nad Sázavou dohodla na podmínkách vytvoření volební koalice. Lidovci budou mít lídra kandidátky v osmi krajích, starostové v šesti. Celostátním lídrem a kandidátem na premiéra bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Volební koalice bude pro vstup do Sněmovny potřebovat zisk deseti procent hlasů, samotné straně stačí pět procent. Podle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by lidovce volilo 6,5 procenta lidí, STAN procento.

autor: ČTK