Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 4 hodinami
Češi se spoléhají na léky víc, než je zdrávo. „V porovnání s některými jinými zeměmi máme významně vyšší spotřebu,“ tvrdí farmaceut a farmakolog Josef Suchopár. Podle něho si také musíme zvyknout na pravidelné výpadky v dodávkách léků.
Spotlight Aktuálně.cz - Josef Suchopár | Video: Tým Spotlight

Téměř pětina Čechů užívá více než deset léků najednou. "Celková spotřeba se blíží k dvěma tisícům definovaných denních dávek na tisíc obyvatel. To znamená, že průměrně každý z nás včetně novorozenců užívá dva léky," tvrdil v pořadu Spotlight Suchopár.

Na druhou stranu také dochází k výpadkům dostupnosti určitých medikamentů. "Pokud se poptává nějaký lék, v podobě například sto tisíc kusů balení, musí se už devět měsíců předem nasmlouvat suroviny a nechat vyrobit," říká Suchopár. Navíc v oblasti surovin jsme extrémně závislí na Indii a Číně. Podle farmaceuta záleží, zda na nás v tu chvíli ta či ona surovina vyjde. 

Suchopár považuje za směšné tvrzení opozice, že ministr není na výrobce léků dost tvrdý. "Jak znám současnou opozici, až se dostane k vládě, jistě zapomene na tvrzení, že je to řešitelný problém. Najednou bude mít nějaké neřešitelné příčiny. Jedná se o legrační vyjádření plynoucí z neznalosti problému," uzavírá farmaceut a farmakolog Josef Suchopár.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:33 Jsme jako společnost závislí na lécích? Jak velký problém představuje nevhodné kombinování léků? Mohou mít lékaři přehled o všech léčivech, které pacient užívá?

05:33-11:27 Potřebuje české zdravotnictví lepší systém pro odhalování hrozících lékových interakcí? K jaké škodlivé interakci může snadno dojít? Může způsobit problém i to, čím léky zapíjíme?

11:27-15:26 Je vstřebávání léků u každého pacienta individuální? Jak může aplikace Molecula pomoci s bezpečným užíváním léků? Jak to funguje?

15:26-21:30 Na co by se měl člověk zaměřit při výběru potravinových doplňků? Co stojí za rostoucí spotřebou léků na civilizační choroby v Česku?

21:30-25:48 Proč roste spotřeba léků na bolest? Proč se zdravotní pojišťovny intenzivněji nezabývají nadužíváním léků a jejich duplicitou? Kde je pochybení, když lékař předepíše pacientovi dvoje stejná antibiotika?

25:48-29:53 Jak závažný je v České republice problém se zneužíváním léků? Proč stále dochází k výpadkům důležitých léků a lze tomu zabránit? Zvládá evropský trh produkci? Má opozice pravdu, když ministra zdravotnictví kritizuje za nedostatečnou regulaci výrobců?

 
